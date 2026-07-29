Vela Luka ovih je dana mjesto okupljanja brojnih gostiju koji vole i pamte Olivera Dragojevića. Ondje se večeras održava osmi Trag u beskraju, koncert posvećen Oliveru i njegovim pjesmama.

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Nastupaju Petar Grašo, Zorica Kondža, Nina Badrić, Matija Cvek, Ivica Sikirić Ićo, Jakov Jozinović, Marko Tolja, Iva Ajduković...

Snimili smo djelić atmosfere:

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