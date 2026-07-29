Oglas

TRAG U BESKRAJU

FOTO, VIDEO / Sjećanje na Olivera: Pogledajte kakva je atmosfera u Veloj Luci

author
N1 Info
|
29. srp. 2026. 21:24
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više

Vela Luka ovih je dana mjesto okupljanja brojnih gostiju koji vole i pamte Olivera Dragojevića. Ondje se večeras održava osmi Trag u beskraju, koncert posvećen Oliveru i njegovim pjesmama.

Oglas

Nastupaju Petar Grašo, Zorica Kondža, Nina Badrić, Matija Cvek, Ivica Sikirić Ićo, Jakov Jozinović, Marko Tolja, Iva Ajduković...

Snimili smo djelić atmosfere:

N1
N1
N1
+ 6
Pogledajte Galeriju

Pročitajte još

Teme
oliver dragojević trag u beskraju vela luka

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ