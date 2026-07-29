TRAG U BESKRAJU
FOTO, VIDEO / Sjećanje na Olivera: Pogledajte kakva je atmosfera u Veloj Luci
Vela Luka ovih je dana mjesto okupljanja brojnih gostiju koji vole i pamte Olivera Dragojevića. Ondje se večeras održava osmi Trag u beskraju, koncert posvećen Oliveru i njegovim pjesmama.
Nastupaju Petar Grašo, Zorica Kondža, Nina Badrić, Matija Cvek, Ivica Sikirić Ićo, Jakov Jozinović, Marko Tolja, Iva Ajduković...
Snimili smo djelić atmosfere:
Zlatko Potkonjak/N1
Zlatko Potkonjak/N1
Zlatko Potkonjak/N1
Zlatko Potkonjak/N1
Zlatko Potkonjak/N1
Zlatko Potkonjak/N1
Zlatko Potkonjak/N1
Zlatko Potkonjak/N1
Zlatko Potkonjak
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