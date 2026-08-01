"Kći je otišla na more, a zaboravila zdravstvenu iskaznicu". Kakva su prava pacijenata izvan mjesta prebivališta?

"Lani je na moru imala neku gadnu virozu s visokom temperaturom, a pretprošle godine upalu mjehura. Oba puta išla je liječniku i dobila antibiotik. Boji se da i ove godine ne "pokupi" nešto, a nema iskaznicu. Poslao sam joj u poruci njezin matični broj osiguranika. To bi, valjda, trebalo biti dovoljno", dodao je ovaj zabrinuti otac.