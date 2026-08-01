BEZ PANIKE
"Kći je otišla na more, a zaboravila zdravstvenu iskaznicu". Kakva su prava pacijenata izvan mjesta prebivališta?
"Kći je prošloga vikenda otišla na more s prijateljima. Javila se s puta kada je primijetila da je zaboravila zdravstvenu iskaznicu. Zabrinuta je jer dva ljeta zaredom na moru je imala zdravstvenih problema", rekao nam je početkom tjedna jedan Zagrepčanin.
"Lani je na moru imala neku gadnu virozu s visokom temperaturom, a pretprošle godine upalu mjehura. Oba puta išla je liječniku i dobila antibiotik. Boji se da i ove godine ne "pokupi" nešto, a nema iskaznicu. Poslao sam joj u poruci njezin matični broj osiguranika. To bi, valjda, trebalo biti dovoljno", dodao je ovaj zabrinuti otac.
I bit će dovoljno. Prema pravilima HZZO-a, ako pacijent zaboravi ili je izgubio zdravstvenu iskaznicu može doći liječniku i s osobnom iskaznicom ili matičnim brojem osiguranika (MBO) ako ga zna napamet ili ga je zapisao.
U ambulantu i s osobnom iskaznicom
U mjestu odmora ili najbližem mjestu gdje postoji dežurna ambulanta ili hitna služba, tamošnji djelatnici lako mogu provjeriti status zdravstvenog osiguranika u sustavu HZZO-a i pružiti mu potrebnu pomoć.
A ako tamo prepišu lijek "gostujućem" pacijentu koji je zaboravio zdravstvenu iskaznicu, ovaj će ga bez problema moći dobiti u ljekarni, također s osobnom iskaznicom ili matičnim brojem osiguranika. Ljekarnik može i preko osobne iskaznice u Centralnom zdravstvenom informacijskom sustavu Republike Hrvatske (CEZIH) pronaći e-recept koji je prepisao liječnik u dežurnoj ambulanti. Slično je i u slučaju zaboravljene iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja jer ljekarnik u CEZIH-u vidi i status dopunskog osiguranja.
Ukratko, kći Zagrepčanina s početka teksta i bilo koji drugi osiguranik HZZO-a nemaju razloga biti zabrinuti ako na ljetovanje odu bez zdravstvene iskaznice, a ondje zatrebaju hitnu pomoć ili neki drugi oblik zdravstvene zaštite.
Prava pacijenata izvan mjesta prebivališta
Što se tiče zdravstvene zaštite izvan mjesta prebivališta, primjerice tijekom godišnjeg odmora ili službenog putovanja, na stranicama HZZO-a piše kako osiguranici "imaju pravo koristiti primarnu zdravstvenu zaštitu u slučaju traume, akutne upalne i zarazne bolesti, akutnog poremećaja koji zahtijeva terapijsko zbrinjavanje i sličnog kod bilo kojeg ugovornog doktora primarne zdravstvene zaštite u mjestu privremenog boravišta, u istom opsegu kao i kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite".
To uključuje i lijekove propisane na e-recept i primarnu laboratorijsku dijagnostiku propisanu na e-uputnicu za primarni laboratorij.
Na istoj stranici također stoji da je HZZO i ove godine za vrijeme turističke sezone ugovorio dodatne privremene timove u domovima zdravlja zbog povećanog broja korisnika zdravstvene zaštite.
Ove sezone čak 62 turističke ambulante
Ministarstvo zdravstva pohvalilo se početkom srpnja s rekordne 62 turističke ambulante ove sezone.
"U suradnji s HZZO-om, županijama i domovima zdravlja već treću godinu zaredom organiziramo dodatne timove za zdravstvenu zaštitu turista - ove sezone na rekordne 62 lokacije u 11 županija, od čega u srpnju s radom započinje njih 50 s obzirom na raspoloživi kadar", poručili su iz Ministarstva zdravstva.
Najviše dodatnih turističkih ambulanti ovoga ljeta je u Primorsko-goranskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji - u obje po 13.
Turističke ambulante pružaju usluge liječničkog pregleda, izdavanja recepata za potrebne lijekove te uputnica za neodgodive zdravstvene usluge, a mogu ih koristiti svi osiguranici HZZO-a, osigurane osobe iz država članica Europske unije s Europskom karticom zdravstvenog osiguranja te osiguranici država s kojima Hrvatska ima sklopljene ugovore o socijalnom osiguranju, ali na teret njihova zdravstvenog osiguranja.
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