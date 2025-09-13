Potres magnitude 7,1 pogodio je u subotu istočnu obalu ruske regije Kamčatka, priopćio je Njemački istraživački centar za geoznanosti-GFZ.
Potres 7,4 na dubini 10 km
Potres je bio na dubini od 10 km, naveli su iz GFZ-a.
Američki geološki zavod-USGS procijenio je magnitudu na 7,4, s dubinom od 39,5 km.
❗️🇷🇺 - Magnitude 7.7 Earthquake Hits Off Russia's Kamchatka Peninsula— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) September 13, 2025
A magnitude 7.7 earthquake struck 120 miles east-southeast of Petropavlovsk-Kamchatsky at a depth of 22 miles, the U.S. Geological Survey reported.
The quake hit the same subduction zone as the July 29,… pic.twitter.com/ANRVUBMxtn
Pacifički sustav za upozorenje na tsunami priopćio je da postoji prijetnja od mogućeg tsunamija od potresa.
📍 It was shaking for a long time and it was quite strong in Kamchatka peninsula, Russia. https://t.co/aJekWuP0qe pic.twitter.com/6J1HqkNfe3— MenchOsint (@MenchOsint) September 13, 2025
U Japanu, jugozapadno od poluotoka Kamčatka, nije izdano upozorenje na tsunami, izvijestila je televizijska kuća NHK, pozivajući se na Japansku meteorološku agenciju.
