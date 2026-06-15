Analiza
"Prijestolnice kokaina" u Europi: Gdje potrošnja najbrže raste? Na popisu i hrvatski grad
Najnovije izvješće Agencije Europske unije za droge (EUDA) pruža uvid u to gdje je uporaba kokaina najraširenija, na temelju količina ostataka droge pronađenih u otpadnim vodama.
Najveće količine zabilježene su u španjolskim i belgijskim gradovima.
Lleida u zapadnoj Kataloniji predvodi europsku ljestvicu s prosječno 1.405 mg kokaina na 1.000 stanovnika. Na drugom mjestu je belgijski Antwerpen (1.382 mg), a slijede španjolska Granada (1.238 mg), Amsterdam (1.172 mg), belgijski Liège (1.039 mg) i Bruxelles (1.020 mg).
U prvih deset nalaze se i Santiago de Compostela u Španjolskoj (1.008 mg), austrijsko skijalište Kufstein (998 mg), Barcelona (997 mg) i belgijski Namur (927 mg).
Gdje uporaba kokaina najbrže raste?
Podaci iz otpadnih voda otkrivaju i gdje uporaba kokaina najbrže raste, piše Euronews.
Portal Europe in Motion analizirao je stope rasta među gradovima u kojima je u otpadnim vodama pronađeno najmanje 500 mg ostataka kokaina na 1.000 stanovnika.
Trenutačno se kao najveće žarište ističe Španjolska.
Barcelona (+185 posto ili +647 mg) i Lleida (+125 posto ili +782 mg) zabilježile su najveći rast u Europi, i u relativnim i u apsolutnim brojkama.
Velik rast bilježi i Slovenija, posebno u području Velenja, Domžala i Kamnika, gdje se povećanje kretalo između +272 mg i +329 mg.
Danska je još jedno rastuće žarište, s povećanjem razina u Esbjergu (+266 mg), Aalborgu (+234 mg) i Kopenhagenu (+148 mg).
Tko najviše koristi kokain?
EUDA je provela i anketu među europskim građanima o tome jesu li konzumirali kokain tijekom 12 mjeseci prije objave istraživanja.
Prema tim podacima, najviše stope uporabe zabilježene su u Norveškoj i Nizozemskoj.
Najmanje 2,9 posto odraslih u tim zemljama koristilo je kokain u prethodnih godinu dana. Slijede Francuska s 2,7 posto, Španjolska s 2,5 posto i Irska s 2,4 posto.
Među mlađim osobama, u dobi od 15 do 34 godine, udio korisnika još je veći.
Norveška ponovno prednjači s 5,6 posto, ispred Nizozemske s 5,3 posto i Irske s 5 posto.
Što je Atlantska kokainska ruta?
Najnoviji podaci EUDA-e pokazuju da je Španjolska prijavila najveću količinu zaplijenjenog kokaina – čak 124 tone samo tijekom 2024. godine. Francuska je druga s 53,5 tona, što je ujedno najveća zapljena u povijesti te zemlje.
Istodobno su količine zaplijenjenog kokaina znatno pale u Belgiji (za 64 posto), Njemačkoj (za 45 posto) i Nizozemskoj (za 36 posto).
Iako je ukupna količina zaplijenjenog kokaina u državama članicama EU-a tijekom 2024. smanjena, broj pojedinačnih policijskih akcija porastao je na 97.000. To, prema EUDA-i, upućuje na promjene u krijumčarskim rutama i metodama, a ne na smanjenje količina koje stižu u Europu.
Konkurencija na tržištu kokaina jedan je od glavnih pokretača kriminala, uključujući nasilje među bandama i ubojstva u pojedinim državama.
Krijumčari sve češće koriste manje luke i prekrcaj droge na otvorenom moru, uz pomoć različitih plovila, polupodmornica s posadom ili bez nje, dronova te složenih metoda fizičkog i kemijskog prikrivanja.
Diljem Europe završna faza dostave često se odvija manjim plovilima koja pristaju na zabačenim dijelovima obale Portugala i Španjolske, koristeći plaže i male marine kako bi izbjegli otkrivanje.
U travnju prošle godine velika operacija pod koordinacijom Europola zadala je snažan udarac jednoj od glavnih krijumčarskih ruta preko Atlantika, poznatoj kao Atlantska kokainska ruta.
Akcija je bila usmjerena na istočni atlantski koridor između španjolskih Kanarskih otoka i portugorskih Azora.
Rezultat operacije bio je impresivan: zaplijenjeno je 11 tona kokaina, 8,5 tona hašiša, uhićene su 54 osobe, a presretnuto je osam plovila.
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