koriste ga iskusni vrtlari
Trik s kvascem koji spašava rajčice: Plodovi će biti veći nego ikad prije
Mnogi vrtlari kunu se u domaća rješenja koja su poznata već desetljećima. Među njima je i korištenje kvasca u uzgoju rajčica, koji neki koriste kao prirodnu potporu rastu i razvoju biljaka.
Iako se ovaj savjet može činiti kao novi internetski trend, riječ je o staroj praksi koju su poznavale još naše bake. Kvasac potiče aktivnost mikroorganizama u tlu, a oni pomažu u razgradnji organske tvari i poboljšavaju dostupnost određenih hranjivih tvari biljkama, piše portal Krstarica.
Zašto vrtlari koriste kvasac?
Kvasac sadrži žive mikroorganizme koji se u odgovarajućim uvjetima aktiviraju i pridonose intenzivnijim procesima u tlu. Zbog toga biljke lakše iskorištavaju hranjive tvari koje su već prisutne u zemlji.
Vrtlari često ističu da su nakon primjene otopine od kvasca listovi zeleniji, a biljke snažnije i vitalnije. Ipak, važno je naglasiti da kvasac nije zamjena za uravnoteženu gnojidbu, već samo dodatak redovitoj njezi biljaka.
Kako pripremiti otopinu od kvasca?
Priprema je jednostavna i ne zahtijeva skupe sastojke.
Potrebno je:
- 10 litara mlake vode
- 10 grama svježeg kvasca ili jedna čajna žličica suhog kvasca
- dvije žlice šećera
Kvasac i šećer pomiješajte u vodi te ostavite da odstoji oko dva sata. Prije upotrebe otopinu dodatno razrijedite s deset litara vode i njome zalijte biljke.
Za jedan grm rajčice dovoljno je oko pola litre pripremljene mješavine.
Najčešća pogreška
Stručnjaci i iskusni vrtlari upozoravaju da se otopina ne smije nanositi na potpuno suho tlo. Ako je zemlja presušena, biljke mogu doživjeti dodatni stres.
Preporučuje se da tlo otprilike pola sata prije primjene najprije zalijete običnom vodom, a tek potom dodate otopinu od kvasca.
Koliko često koristiti kvasac?
Kod domaćih pripravaka vrijedi pravilo umjerenosti. Otopinu od kvasca preporučuje se koristiti najviše dva do tri puta tijekom sezone, uz razmak od najmanje dva do tri tjedna između zalijevanja.
Prečesta upotreba može narušiti ravnotežu hranjivih tvari u tlu, pa više ne znači nužno i bolje rezultate.
Dobar dodatak: pepeo
Neki vrtlari nakon primjene kvasca dodaju i manju količinu prosijanog pepela. On sadrži kalij i druge minerale koji su rajčicama potrebni za razvoj plodova.
Šaka pepela oko biljke dan nakon gnojidbe može biti korisna dopuna, no i ovdje vrijedi pravilo umjerenosti.
Djeluje i kod drugih povrtnih kultura
Otopina od kvasca ne koristi se samo za rajčice. Na sličan način neki je vrtlari primjenjuju i kod paprike te krastavaca.
Najbolje vrijeme za zalijevanje je rano ujutro ili navečer, kada sunce više nije jako. Tako biljke imaju dovoljno vremena iskoristiti vlagu prije nego što ispari.
Iako kvasac ne može zamijeniti kvalitetno tlo, kompost i pravilnu gnojidbu, i dalje je omiljeno kućno pomagalo brojnih vrtlara koji se oslanjaju na jednostavna i povoljna rješenja za bujniji vrt.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare