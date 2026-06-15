Krajnje desni izraelski ministar financija Bezalel Smotrich izjavio je da je američko-iranski sporazum „loš za Izrael i za cijeli slobodni svijet”.

„Zajednička kampanja ostvarila je mnoga postignuća u slabljenju Irana i ona neće biti uzaludna”, napisao je Smotrich na društvenoj mreži X.

„Morat ćemo sami nastaviti kampanju za rušenje režima, na kreativan način, i osigurati da Iran nikada ne dobije nuklearno oružje.”