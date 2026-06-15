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FOTO, VIDEO / Iran i SAD postigli sporazum, Izrael napao Libanon. Trump ljut na Netanyahua: "Bibi nema je*ene diskrecije"
SAD i Iran postigli su sporazum o okončanju rata te će službenu ceremoniju potpisivanja održati u petak u Švicarskoj, objavio je u ponedjeljak rano ujutro na društvenim mrežama pakistanski premijer Shehbaz Sharif, a ubrzo nakon njega to je potvrdio i američki predsjednik Donald Trump.
"Sporazum s Islamskom Republikom Iran sada je dovršen", napisao je američki predsjednik Donald Trump na svojoj platformi Truth Social ubrzo nakon Sharifove objave.
Sporazum je postignut unatoč izraelskom napadu na Libanon u nedjelju, koji su kritizirali i Iran i američki predsjednik Donald Trump.
Točni uvjeti sporazuma nisu odmah bili poznati. Sharif je naveo da sporazum poziva na "trenutačan i trajan prekid vojnih operacija na svim bojištima, uključujući Libanon".
Više izvora ranije je za Reuters izjavilo da nacrt sporazuma predviđa ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, ukidanje američke blokade iranskih luka i produljenje primirja, dok bi se o iranskom nuklearnom programu nastavili pregovori tijekom dodatnih 60 dana.
U objavi na društvenim mrežama Trump je naveo da će Hormuški tjesnac biti otvoren "bez naplate prolaza" te da će američka pomorska blokada također biti ukinuta.
"Brodovi svijeta, pokrenite motore. Neka nafta poteče!", napisao je Trump.
REUTERS/Stringer
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
Pool via WANA (West Asia News Agency)/ via REUTERS
REUTERS/Ammar Awad
REUTERS/Mussa Qawasma
Screenshot (X)
HAZEM BADER / AFP
Screenshot (X)
Cathal McNaughton/REUTERS
REUTERS/Aziz Taher
REUTERS/Miro Maman
MAHMOUD ZAYYAT / AFP
REUTERS/Aziz Taher/File Photo
REUTERS/Stringer
REUTERS/ Stringer
REUTERS/Stringer
REUTERS / Zohra Bensemra / Ilustracija
REUTERS/Florion Goga
MAHMOUD ZAYYAT / AFP
MAHMOUD ZAYYAT / AFP
REUTERS / Aziz Taher
16 Objava
11:18
prije 0 min.
Izraelski ministar obećava nastaviti kampanju za rušenje iranskog režima
Krajnje desni izraelski ministar financija Bezalel Smotrich izjavio je da je američko-iranski sporazum „loš za Izrael i za cijeli slobodni svijet”.
„Zajednička kampanja ostvarila je mnoga postignuća u slabljenju Irana i ona neće biti uzaludna”, napisao je Smotrich na društvenoj mreži X.
„Morat ćemo sami nastaviti kampanju za rušenje režima, na kreativan način, i osigurati da Iran nikada ne dobije nuklearno oružje.”
Smotrich je također obećao nastavak djelovanja protiv Hezbolaha u Libanonu unatoč američkom pritisku da se napadi obustave.
„Ovo je naš rat, naši borci i neposredna sigurnost naših stanovnika na sjeveru. Nastavit ću raditi na tome da ostanemo čvrsti i da vojsci omogućimo punu slobodu djelovanja kako bi nastavila potiskivati Hezbolah.”
Njegove izjave dodatno naglašavaju duboke podjele između dijela izraelske vlade i administracije predsjednika Donalda Trumpa oko novog sporazuma s Iranom. Dok Washington sporazum predstavlja kao temelj za širi regionalni mir, pojedini članovi Netanyahuove vlade otvoreno poručuju da namjeravaju nastaviti vojni pritisak na Iran i njegove saveznike, uključujući Hezbolah u Libanonu.
10:27
prije 51 min.
VIDEO / Od zore izraelski napadi nastavljaju pogađati jug Libanona
Lokalni izvori izvještavaju da je više sela bilo meta topničkog granatiranja, kontroliranih detonacija te aktiviranja oklopnog vozila napunjenog eksplozivom na glavnoj cesti koja vodi prema mjestima Haris i Tebnine, prenosi lokalna novinarka s lica mjesta.
Napadi se nastavljaju unatoč tvrdnjama iranskih i pakistanskih dužnosnika da američko-iranski sporazum uključuje prekid vojnih djelovanja u Libanonu.
10:20
prije 58 min.
Sky verificirao identitete svih osoba ubijenih u američko-izraelskom napadu na osnovnu školu u Minabu
Sky News potvrdio je identitete svih osoba poginulih kada je američki projektil pogodio osnovnu školu u Minabu – 120 učenika u dobi od 6 do 13 godina te 26 nastavnika.
10:17
prije 1 h
Izraelski ministar obrane obećava nastavak okupacije južnog Libanona unatoč američko-iranskom sporazumu
Izrael se neće povući s teritorija koje je zauzeo u Libanonu, a ako Iran napadne Izrael zbog događaja u Libanonu, Izrael će uzvratiti, poručio je izraelski ministar obrane Israel Katz, prenosi AJ.
Libanon je uvučen u sukob nakon što su 2. ožujka izbile borbe između Izraela i Hezbolaha.
Primirje postignuto u Libanonu u travnju nikada nije bilo u potpunosti poštovano, a sukobi su se nastavili i nakon novog uvjetnog sporazuma o primirju koji je prošlog tjedna najavljen nakon libanonsko-izraelskih pregovora u Washingtonu.
Katzova izjava dodatno potvrđuje ranije poruke izraelskih dužnosnika da se Izrael ne smatra obvezanim dijelovima američko-iranskog sporazuma koji se odnose na Libanon te da ne namjerava odustati od vojnih operacija protiv Hezbolaha niti od zadržavanja položaja koje trenutačno kontrolira na jugu zemlje.
Takav stav izravno je u suprotnosti s tvrdnjama iranskih i pakistanskih dužnosnika da sporazum između Washingtona i Teherana uključuje trajni prekid vojnih djelovanja na svim frontovima, uključujući Libanon, te otvara pitanje koliko će se dogovor moći provesti u praksi ako Izrael nastavi vojnu kampanju i zadrži prisutnost na okupiranim područjima južnog Libanona.
10:10
prije 1 h
Što znači iransko inzistiranje na "jedinstvu frontova" i kako će utjecati na mirovne pregovore?
Profesor Sveučilišta u Teheranu Hassan Ahmadian izjavio je za Al Jazeeru Arabic da bi navodni sporazum između Sjedinjenih Država i Irana stvorio novi regionalni sigurnosni okvir u kojem bi Washington bio jamac izraelskog poštivanja dogovora vezanih uz Libanon.
🔹 Prema Ahmadianu, jedna od ključnih odredbi nacrta sporazuma jest „jedinstvo frontova”, što znači da Izraelu ne bi bilo dopušteno napadati libanonski otpor.
🔹 „Sjedinjene Države jamče da Izrael neće djelovati protiv otpora”, rekao je Ahmadian, ističući da bi to bio prvi put da Washington preuzima ulogu jamca takvog aranžmana.
🔹 Ahmadian smatra da je najnoviji izraelski napad na Bejrut bio pokušaj narušavanja tog novog okvira te poruka da Izrael namjerava zadržati slobodu vojnog djelovanja.
🔹 Dodao je da je, za razliku od nuklearnog sporazuma iz 2015. godine, predloženi dogovor koncipiran kao jedinstven paket međusobno povezanih obveza, što bi Iranu omogućilo da obustavi provedbu cijelog sporazuma ako bilo koja njegova odredba bude prekršena.
Prema Ahmadianovom tumačenju, sporazum ne bi bio ograničen samo na nuklearna pitanja, nego bi uključivao i širi regionalni sigurnosni aranžman koji povezuje Iran, Libanon, Izrael i Sjedinjene Države u jedinstveni okvir uzajamnih obveza i jamstava.
09:59
prije 1 h
Svjetski čelnici pozdravili mirovni sporazum SAD-a i Irana
Čelnici država i međunarodnih organizacija pozdravili su u ponedjeljak postizanje sporazuma o okončanju rata između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji će se službeno potpisati u petak, istodobno se založivši za što skoriju potpunu obnovu slobode plovidbe Hormuškim tjesnacem.
SAD i Iran postigli su sporazum o okončanju rata te će službenu ceremoniju potpisivanja održati u petak u Švicarskoj, objavio je u ponedjeljak rano ujutro na društvenim mrežama pakistanski premijer Shehbaz Sharif, a ubrzo nakon njega to je potvrdio i američki predsjednik Donald Trump.
Rat je započeo zajedničkim američko-izraelskim napadima na Iran 28. veljače. Iran je zatim napao američke vojne ciljeve u Zaljevu te gotovo potpuno zatvorio Hormuški tjesnac kojim je prolazilo gotovo petinu svjetske nafte i ukapljenog zemnog plina u svijetu, a militanti Hezbolaha u Libanonu otpočeli su napade na Izrael, obnovivši sukob između Izraela i te skupine povezane s Iranom.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je u ponedjeljak rekla da bi sporazum između SAD-a i Irana trebao omogućiti "trenutno ponovno otvaranje" Hormuškog tjesnaca.
"Sadašnji prioritet jest da sve strane brzo i potpuno implementiraju (sve točke dogovora)", rekla je von der Leyen o sporazumu.
"Sloboda plovidbe mora biti obnovljena bez naknada. To je ključno za regionalnu stabilnost i globalno gospodarstvo. To otvara vrata širim pregovorima o miru i sigurnosti na Bliskom istoku", dodala je von der Leyen.
Također je rekla da je mir na Bliskom istoku nemoguć "dok je Libanon u plamenu". "Europa opet poziva sve strane da poštuju suverenitet i teritorijalni integritet Libanona te da implementiraju stvaran prekid vatre", poručila je.
Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa je pozdravio sporazum, dodajući da su Europljani spremni doprinijeti "dugotrajnom miru", piše francuski AFP.
"Pozdravljam kraj ovog skupog rata i potpunu obnovu slobode plovidbe u Hormuškom tjesnacu", rekao je Costa na društvenoj platformi X nekoliko sati nakon objave sporazuma o okončanju rata.
09:56
prije 1 h
Iranska vojska poručuje da svojim „neprijateljima” nije ostavila drugi izbor osim predaje
Središnje zapovjedništvo iranske vojske Khatam al-Anbiya objavilo je priopćenje nakon što je najavljen sporazum između Teherana i Washingtona.
Prema navodima službene novinske agencije IRNA, u priopćenju su pohvaljeni „otporni i ponosni narod Irana te njegovi hrabri i odvažni sinovi u moćnim oružanim snagama zemlje”.
Iranska vojska navodi da je:
„Svojom snagom dokazala da poniženi američki i cionistički neprijatelji nisu imali drugog izbora nego prihvatiti poraz i predaju.”
Izjava predstavlja dosad jednu od najsnažnijih reakcija iranskog vojnog vrha nakon objave sporazuma sa Sjedinjenim Državama te odražava nastojanje Teherana da ishod sukoba predstavi kao vlastitu stratešku pobjedu i rezultat vojnog otpora tijekom višemjesečnog rata.
08:45
prije 2 h
"Libanon će biti pravi test mirovnog sporazuma između SAD-a i Irana"
Mnogi ljudi s kojima smo razgovarali smatraju da je prioritet američke administracije bio zaustaviti regionalni sukob i postići mirovni sporazum s Iranom – te da Libanon nije bio prioritet, za razliku od izraelske vlade, piše Al Jazeerina dopisnica iz Tira.
Mnogi ovdje također smatraju da izraelska vlada nije uspjela ostvariti svoj glavni strateški cilj, a to je razoružavanje Hezbolaha.
Dana 22. lipnja Libanon i Izrael održat će novu rundu pregovora u Washingtonu, a glavna tema bit će izraelsko povlačenje iz južnog Libanona.
Kako bi se to trebalo provesti?
Plan predviđa postupno povlačenje, tijekom kojeg bi Izrael predavao teritorije libanonskoj vojsci, koja bi imala isključivu kontrolu nad tim područjima. Prema riječima američke veleposlanice, stanovnici bi potom mogli početi vraćati se svojim domovima.
Ipak, još je prerano reći da među ljudima vlada optimizam.
Neki se već vraćaju u svoja sela kako bi provjerili jesu li im kuće još uvijek na nogama, budući da je jug Libanona pretrpio golema razaranja.
08:22
prije 2 h
Izrael se neće povući iz južnog Libanona u sklopu američko-iranskog sporazuma
Izrael se neće povući iz južnog Libanona u okviru novopostignutog sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana, unatoč iranskim zahtjevima, rekao je izraelski izvor za The Jerusalem Post u ponedjeljak.
Premijer Benjamin Netanyahu još se nije službeno očitovao o američko-iranskom sporazumu niti o pitanju Libanona, koje je, prema objavi pakistanskog premijera Shehbaza Sharifa, uključeno u dogovor.
„Obje strane proglasile su trenutačni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući Libanon”, izjavio je Sharif.
Međutim, prema navodima izraelskog izvora, Izrael ne namjerava povući svoje snage s položaja koje trenutačno drži na jugu Libanona.
08:21
prije 2 h
Ben-Gvir: „Trumpov sporazum nas ne obvezuje. Izrael nije američki podanik”
Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir poručio je da se Izrael ne smatra vezanim memorandumom o razumijevanju koji su postigli Washington i Teheran.
„Trumpov sporazum nas ne obvezuje. Izrael nije američki podanik”, napisao je Ben-Gvir na platformi X, reagirajući na sporazum između Sjedinjenih Država i Irana.
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