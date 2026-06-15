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do 7. rujna

Zbog radova se na gotovo tri mjeseca obustavlja tramvajski promet do Borongaja

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N1 Info
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15. lip. 2026. 10:52
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Od ponedjeljka, 15. lipnja, do ponedjeljka, 7. rujna, u tramvajskom i autobusnom prometu primjenjivat ce se ljetni vozni red. Smanjuje se broj polazaka, a radovi na infrastrukturi dodatno ce otezati prometovanje. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Od ponedjeljka, 15. lipnja do ponedjeljka, 7. rujna bit će obustavljen tramvajski promet od Trga žrtava fašizma do Borongaja zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi u Ulici kralja Zvonimira.

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Tramvajske linije 9 i 17 prometovat će uobičajenim trasama, ali skraćeno do Trga žrtava fašizma, dok će tramvajska linija 13 prometovati izmijenjenom trasom. 

Linija 13: Žitnjak - Ulica grada Vukovara - Savska - Frankopanska - Trg bana Josipa Jelačića - Glavni kolodvor - Branimirova tržnica - Šubićeva - Kvaternikov trg 

Umjesto tramvaja noćne linije 32 vozit će autobus.

Zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza prometovat izvanredna autobusna linija 602 (Trg žrtava fašizma - Borongaj).

Početno stajalište na Trgu žrtava fašizma bit će tramvajsko stajalište Trg žrtava fašizma. Linija 602 neće koristiti stajalište Tuškanova u smjeru grada. Vozni red linije 602 možete pročitati ovdje, a bit će postavljen i na početno krajnjim stajalištima.

Teme
autobusne linije izmjene u prometu tramvajski promet zagreb zet

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