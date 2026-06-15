do 7. rujna
Zbog radova se na gotovo tri mjeseca obustavlja tramvajski promet do Borongaja
Od ponedjeljka, 15. lipnja do ponedjeljka, 7. rujna bit će obustavljen tramvajski promet od Trga žrtava fašizma do Borongaja zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi u Ulici kralja Zvonimira.
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Tramvajske linije 9 i 17 prometovat će uobičajenim trasama, ali skraćeno do Trga žrtava fašizma, dok će tramvajska linija 13 prometovati izmijenjenom trasom.
Linija 13: Žitnjak - Ulica grada Vukovara - Savska - Frankopanska - Trg bana Josipa Jelačića - Glavni kolodvor - Branimirova tržnica - Šubićeva - Kvaternikov trg
Umjesto tramvaja noćne linije 32 vozit će autobus.
Zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza prometovat izvanredna autobusna linija 602 (Trg žrtava fašizma - Borongaj).
Početno stajalište na Trgu žrtava fašizma bit će tramvajsko stajalište Trg žrtava fašizma. Linija 602 neće koristiti stajalište Tuškanova u smjeru grada. Vozni red linije 602 možete pročitati ovdje, a bit će postavljen i na početno krajnjim stajalištima.
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