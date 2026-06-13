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Ove se tri pasmine pasa smatraju najposlušnijima: Jedna će vas iznenaditi
Stručnjak za ponašanje pasa Will Atherton otkrio je koje se tri pasmine, prema njegovom iskustvu, smatraju najposlušnijima te najprikladnijima za obitelji s djecom.
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Kao klinički stručnjak za ponašanje pasa primijetio je da se kod pojedinih pasmina problemi u ponašanju pojavljuju znatno rjeđe nego kod drugih. Prve dvije pasmine na njegovu popisu većinu poznavatelja pasa vjerojatno neće iznenaditi, no treća bi za mnoge mogla biti neočekivan izbor.
Labrador retriver
Labrador retriveri iznimno su popularni psi, a Atherton smatra da je riječ o najboljoj pasmini na svijetu. U šali je dodao kako je prava šteta što s njima nema više problema u ponašanju jer bi volio češće raditi upravo s tom pasminom, piše Metropolitan.si.
Zbog svoje blage naravi i velike želje da udovolje vlasniku, labradori su često prvi izbor obitelji s djecom.
Zlatni retriver
Prema Athertonu, priča je vrlo slična i kada je riječ o zlatnim retriverima. Iako s labradorima dijele brojne izvrsne osobine, zlatni retriveri nešto su razigraniji, veseliji i nestašniji, dok su labradori često ozbiljniji.
Riječ je o prijateljski nastrojenim psima koji vole surađivati s ljudima te se u pravilu vrlo dobro odazivaju na dresuru, ističe stručnjak.
Stafordski bulterijer
Pasmina koja bi mnoge mogla iznenaditi na ovom popisu jest stafordski bulterijer. Ako odrastaju uz pravilno vođenje i odgoj, ovi su psi često iznimno privrženi, odani i stabilnog karaktera.
Ova pasmina, smatra Atherton, nažalost ima nezasluženo lošu reputaciju. Međutim, uz odgovarajuću socijalizaciju i dosljedan odgoj, stafordski bulterijer može postati izvrstan obiteljski pas.
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