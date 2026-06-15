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Dalija Orešković: Samo jedna institucija nije pod dirigentskom palicom HDZ-a
Saborska zastupnica Dalija Orešković gostovala je u emisiji Novi dan kod Hanan Nanić, gdje je komentirala podršku koju su SDP, Možemo! i stranka DOSIP dali gradonačelniku Oroslavja Viktoru Šimuniću kojemu je USKOK pokucao na vrata.
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Govoreći o toj podršci, Orešković je istaknula da je zajedničkim priopćenjem jasno objašnjeno što stoji iza njihove odluke.
"U priopćenju skrećemo pozornost na nejednakost u postupanju. Način postupanja mora biti jednak prema svima.
Tamo gdje vidimo da te nejednakosti u postupanju nema, da je represija veća kod manjih kaznenih djela, a da se cijelo vrijeme najvećim kriminalcima gleda kroz prste, to je definicija nepravde i kriva upotreba sustava i na to mi ukazujemo“, rekla je Orešković.
Smatra kako je tajming akcije prema gradonačelniku Oroslavja posebno znakovit.
"Upravo u trenutku kada je Šimunić počeo istraživati veće afere, njemu USKOK upada u kuću i stvara se slika kao da je on glavni kriminalac u državi..., a gdje su HDZ-ovci? Ovo što se eventualno preispituje u slučaju Šimunića je jedna sitnica“ rekla je Orešković i dodala;
"Nekako se uvijek pokaže da su najveći kriminalci u ovoj državi uvijek redom članovi HDZ-a ili s njima blisko povezani ljudi.“
"HDZ ne želi neovisne institucije"
Orešković je ustvrdila i da HDZ ne pokazuje stvarnu volju za borbu protiv korupcije niti da želi neovisne institucije.
"Onog trena kad je HDZ preuzeo vlast, korak po korak su preuzeli sve poluge moći u svoje ruke, na razne načine se stezao okvir, a mnoge bitne institucije su danas ugušene. EPPO je trenutačno jedina institucija koja nije pod dirigentskom palicom HDZ-a, ali ima suženi djelokrug djelovanja“, rekla je.
Kao jedan od ključnih problema istaknula je izostanak preventivnih mehanizama za suzbijanje korupcije.
Prema njezinim riječima, upravo zbog toga korupciju danas možemo očekivati u gotovo svim segmentima društva.
O odnosima u vladajućoj većini
Orešković se osvrnula i na odnose unutar vladajuće koalicije, odnosno suradnju HDZ-a i Domovinskog pokreta.
"Možda se Plenković i planira riješiti DP-a. Vjerujem da u saborskim klupama ima spavača i voljnih budućih žetona, ali mislim da oporba to ne bi smjela dopustiti.
Trebali bi biti toliko glasni u prosvjedima protiv bilo kakvog preslagivanja saborske većine da HDZ-u ne padne napamet u takvo nešto krenuti, a svi koji se HDZ-u pridruže, trebali bi unaprijed znati da su politički mrtvi od tog trenutka pa nadalje“, zaključila je Orešković.
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