Dalija Orešković: Samo jedna institucija nije pod dirigentskom palicom HDZ-a

"Upravo u trenutku kada je Šimunić počeo istraživati veće afere, njemu USKOK upada u kuću i stvara se slika kao da je on glavni kriminalac u državi..., a gdje su HDZ-ovci? Ovo što se eventualno preispituje u slučaju Šimunića je jedna sitnica“ rekla je Orešković i dodala;