Jeste li primili sva cjepiva? Ovo su preporuke prije odlaska na Svjetsko nogometno prvenstvo

Oprez je potreban kod osoba koje su prije dolaska na nogometno prvenstvo boravile ili planiraju prethodno putovati u rizične zemlje, odnosno Demokratsku Republiku Kongo i Ugandu, u kojima je u tijeku epidemija ebole. Nakon povratka s putovanja iz tih zemalja, potrebno je pratiti zdravstveno stanje i po potrebi se javiti liječniku i navesti boravak u inozemstvu, preporučuje HZJZ.