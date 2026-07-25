KINESKOG PODRIJETLA
Kanadska stažistica u NATO-u uhićena zbog optužbi za špijunažu u Belgiji
Kanadska državljanka kineskog porijekla koja je stažirala u objektu NATO saveza u Belgiji je uhićena zbog optužbi za špijunažu, objavilo je belgijsko tužiteljstvo.
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"Sumnjiči ju se za špijuniranje uime treće zemlje i za članstvo u zločinačkoj organizaciji", priopćilo je tužiteljstvo.
Dodalo je da daljnje pojedinosti o ženi, uključujući njeno ime, zasad neće biti objavljene.
Tužiteljstvo je kazalo da je osumnjičena bila stažistica u vojnom zapovjedništvu saveza (SHAPE) u belgijskom gradu Monsu.
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