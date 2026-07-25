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KINESKOG PODRIJETLA

Kanadska stažistica u NATO-u uhićena zbog optužbi za špijunažu u Belgiji

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Hina
|
25. srp. 2026. 09:18
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belgija, belgijska policija
JOHN THYS / AFP

Kanadska državljanka kineskog porijekla koja je stažirala u objektu NATO saveza u Belgiji je uhićena zbog optužbi za špijunažu, objavilo je belgijsko tužiteljstvo.

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"Sumnjiči ju se za špijuniranje uime treće zemlje i za članstvo u zločinačkoj organizaciji", priopćilo je tužiteljstvo.

Dodalo je da daljnje pojedinosti o ženi, uključujući njeno ime, zasad neće biti objavljene.

Tužiteljstvo je kazalo da je osumnjičena bila stažistica u vojnom zapovjedništvu saveza (SHAPE) u belgijskom gradu Monsu.

Teme
belgija kanada nato špijunaža

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