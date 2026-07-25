U prometnoj nesreći kod Požege smrtno stradao 18-godišnjak

MUP / iIlustracija

U prometnoj nesreći između mjesta Frkljevci i Zagrađe, u blizini Požege, u petak navečer poginuo je 18-godišnjak, a ozlijeđeni su drugi putnik i 19-godišnji vozač koji je zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor nad vozilom, izvijestila je požeško-slavonska policija u subotu.

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Nesreća se dogodila u petak oko 23:10 na lokalnoj cesti kada je 19-godišnji vozač uslijed neprilagođene brzine kretanja izgubio nadzor nad osobnim automobilom.

Vozilo je sletjelo s kolnika na travnatu površinu i poljoprivredni kolni ulaz te se više puta prevrnulo.

Smrtno je stradao 18-godišnji putnik, dok su 17-godišnji putnik i vozač lakše ozlijeđeni.

Očevidom je rukovodio zamjenik Županijskog državnog odvjetnika, a protiv vozača slijedi kaznena prijava zbog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.

Zbog obavljanja očevida lokalna cesta LC 41059 bila je zatvorena za sav promet od 23:40 do 5:00, a promet se odvijao obilaznim pravcima.

Tijekom protekla 24 sata na području Policijske uprave požeško-slavonske evidentirane su i dvije prometne nesreće s materijalnom štetom u Požegi, u Industrijskoj ulici, izvijestila je policija.