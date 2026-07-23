"Taj prostor za građane Šibenika i cijele Hrvatske predstavlja mjesto trajnog sjećanja, pijeteta i poštovanja prema žrtvama fašističkog terora. Šubićevac nije obična javna površina niti prostor koji se može promatrati samo kroz potrebe organizacije pojedinog događaja. To je mjesto na kojem su tijekom Drugoga svjetskog rata oduzeti životi ljudi koji su bili građani ovoga kraja, među njima i brojni Šibenčani, Dalmatinci i njihovi suborci. Upravo na tom mjestu 22. svibnja 1942. godine talijanski fašisti strijeljali su Radu Končara i još 25 njegovih suboraca, dok je na šubićevskom stratištu ukupno strijeljano 43 antifašista i rodoljuba. Među njima nisu samo imena iz povijesnih knjiga. To su bili ljudi koji su imali svoje obitelji, prijatelje, svoje domove i svoj Šibenik. Njihovi životi ugrađeni su u povijest ovoga grada. Zbog toga ovaj prostor nije samo spomenik prošlosti – on je mjesto moralne obveze sadašnjih generacija", navodi se u priopćenju.