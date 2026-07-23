U ŠIBENIKU
WC-i za Thompsonov koncert osvanuli kod spomenika Radi Končaru: "Zamislite da su kod spomenika branitelju"
Grad Šibenik naložio je uklanjanje mobilnih WC-a postavljenih u Spomen-parku Šubićevac uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona, nakon što su izazvali brojne reakcije zbog njihove blizine mjestu na kojem su 1942. godine strijeljani Rade Končar i drugi antifašisti.
Nakon što su u Spomen-parku Šubićevac u Šibeniku, uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona koji će se održati dan prije obilježavanja Oluje, postavljeni mobilni toaleti namijenjeni posjetiteljima, uslijedile su oštre reakcije dijela javnosti. Toaleti su postavljeni u blizini spomenika narodnom heroju Radi Končaru, koji je na tom mjestu strijeljan 1942. godine zajedno sa svojim suborcima.
Na postavljanje mobilnih toaleta reagirali su iz organizacije kulturnog festivala Fališ, poznatog po snažnoj ljevičarskoj orijentaciji.
Informaciju o postavljanju mobilnih toaleta u Spomen-parku Šubićevac, ispred očuvanih armirano-betonskih stupova uz koje su strijeljani Rade Končar i njegovi suborci, objavila je u četvrtak Slobodna Dalmacija. Podsjeća se i da je stadion na Šubićevcu do 1990. godine nosio Končarovo ime.
Fališ: Zamislite da Toi Toi postave pokraj spomenika hrvatskom branitelju
Iz Fališa smatraju da postavljanje prijenosnih toaleta u blizini spomenika Končaru i drugim partizanima, među kojima su i Šibenčani, može predstavljati političku poruku u skladu sa stavovima Marka Perkovića Thompsona i dijela njegovih pristaša, ali da nije u skladu s duhom grada.
"Šibenik postoji gotovo tisuću godina, a toliko dugo opstaje zato što nije zapišavao vlastitu prošlost, nego je znao poštovati one koji su ga gradili, čuvali i branili, bez obzira na epohu u kojoj su živjeli i politički kontekst kojem su pripadali. Ozbiljne zajednice ne preživljavaju tako što ponižavaju vlastitu povijest, nego tako što je čuvaju. Sve ostalo je primitivizam prerušen u politiku. Zato ovo nije pitanje logistike Thompsonova koncerta, već je pitanje obraza grada te elementarne civilizacijske pristojnosti", poručili su iz Fališa.
Uputili su i poruku onima koji, kako navode, opravdavaju takav potez. "Zamislite da jednoga dana dođu ljudi koji razmišljaju poput vas i postave Toi Toi zahode pokraj spomen-obilježja Marinku Kardumu ili bilo kojem hrvatskom branitelju. Biste li i tada govorili da je riječ samo o logistici? Ne biste. I upravo je u tome bit, jer ono što danas opravdavate sutra može postati obrazac ponašanja vaših političkih oponenata, ali, neosporno, i vaših nasljednika. Jer kada jednom prihvatite da je dopušteno ponižavati mrtve koje ne smatrate svojima, više nemate nikakav moralni temelj tražiti poštovanje za one koje držite pak svojima", zaključili su.
Uklonili toalete iz parka
Nakon što je Slobodna Dalmacija objavila vijest o postavljenim mobilnim WC-ima ispred stupova na kojima su 1942. godine strijeljani Rade Končar i još 25 antifašista, Grad Šibenik poslao je medijima kratko priopćenje u kojem navodi da nije odobrio postavljanje kemijskih toaleta na području Spomen-parka Šubićevac.
U priopćenju se također ističe da je organizatoru koncerta Marka Perkovića Thompsona, tvrtki Infinite Show d.o.o., upućen žurni nalog za njihovo uklanjanje. Prema dostupnim informacijama, dvadesetak mobilnih toaleta trebalo bi biti uklonjeno još tijekom dana.
Nakon objave informacije reagirala je i županijska podružnica Zajednice udruga antifašističkih boraca i antifašista, koja je također zatražila uklanjanje mobilnih zahoda.
"Taj prostor za građane Šibenika i cijele Hrvatske predstavlja mjesto trajnog sjećanja, pijeteta i poštovanja prema žrtvama fašističkog terora. Šubićevac nije obična javna površina niti prostor koji se može promatrati samo kroz potrebe organizacije pojedinog događaja. To je mjesto na kojem su tijekom Drugoga svjetskog rata oduzeti životi ljudi koji su bili građani ovoga kraja, među njima i brojni Šibenčani, Dalmatinci i njihovi suborci. Upravo na tom mjestu 22. svibnja 1942. godine talijanski fašisti strijeljali su Radu Končara i još 25 njegovih suboraca, dok je na šubićevskom stratištu ukupno strijeljano 43 antifašista i rodoljuba. Među njima nisu samo imena iz povijesnih knjiga. To su bili ljudi koji su imali svoje obitelji, prijatelje, svoje domove i svoj Šibenik. Njihovi životi ugrađeni su u povijest ovoga grada. Zbog toga ovaj prostor nije samo spomenik prošlosti – on je mjesto moralne obveze sadašnjih generacija", navodi se u priopćenju.
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