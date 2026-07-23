U ovom gradu gotovo svi stanovnici žive u istoj zgradi, djeca do škole idu kroz tunel

AP/Mark Thiessen

Na obali zaljeva Prince William na Aljasci nalazi se jedno od najneobičnijih mjesta na svijetu. U gradiću Whittier, koji broji oko 200 stanovnika, gotovo tri četvrtine ljudi živi na istoj adresi – u 14-katnoj zgradi koja ujedno služi kao stambeni, poslovni i administrativni centar.

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Zgrada Begich Towers izgrađena je početkom 1950-ih za potrebe američke vojske, a nakon njezina odlaska prenamijenjena je u stambeni kompleks. Danas se u njoj, osim stanova, nalaze pošta, trgovina, policijska postaja, ambulanta, praonica rublja te gradska uprava, prenosi N1 Slovenija.

Zbog toga stanovnici tijekom dugih i iznimno hladnih aljaških zima gotovo i ne moraju izlaziti na otvoreno kako bi obavili svakodnevne obveze. Whittier se zato često opisuje kao "grad pod jednim krovom".

Do škole kroz tunel

Jedina važnija zgrada izvan kompleksa jest škola. No ni do nje učenici ne moraju izlaziti na snijeg i led. Sa stambenom zgradom povezana je posebnim tunelom kojim djeca i nastavnici mogu sigurno prolaziti čak i kada temperature padnu duboko ispod ništice.

Takvo rješenje nije slučajno. Whittier se nalazi u jednom od najvlažnijih dijelova Aljaske, gdje zime traju mjesecima, a svake godine padnu metri snijega. U takvim uvjetima ovakav način života nije samo zanimljiv, nego i vrlo praktičan.

Do grada vodi samo jedan tunel

Posebnost Whittiera nije samo način života njegovih stanovnika, već i prometna povezanost. Do grada vodi samo jedna cesta koja prolazi kroz gotovo četiri kilometra dug tunel Anton Anderson Memorial Tunnel, probijen kroz planinu.

Tunel istodobno koriste automobili i vlakovi, a ima samo jedan prometni trak. Zbog toga se promet odvija prema unaprijed određenom rasporedu – vozila iz jednog smjera prolaze u određenom terminu, nakon čega se smjer mijenja.

Tijekom noći tunel se zatvara pa svi koji propuste posljednji prolazak moraju pričekati jutro kako bi mogli ući u grad ili ga napustiti.

Mirna zima, živahno ljeto

Iako je tijekom zime Whittier mirno mjesto, ljeti se pretvara u popularno turističko odredište. U njegovu luku pristaju brojni kruzeri koji plove slikovitim zaljevom Prince William, pa grad svake godine posjete tisuće turista.

Uz turizam, važan izvor prihoda lokalnog stanovništva čine ribarstvo te usluge povezane s pomorskim prometom, zbog čega ovaj neobični gradić uspijeva održati život i u jednom od najzahtjevnijih klimatskih područja Sjeverne Amerike.