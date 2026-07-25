Vlada će razmotriti nove modele invalidnina za invalide Drugog svjetskog rata

Vlada je najavila kako se razmotriti preporuka pravobranitelja o uspostavi sustava prikupljanja statističkih podataka o broju osoba s invaliditetom koje ostvaruju pravo na besplatnu pravnu pomoć, kako bi se omogućila bolja analiza potreba i planiranje daljnjih mjera. Učinit će se to u okviru izmjena Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći te unaprjeđenju Aplikacije za besplatnu pravnu pomoć koje je u planu u 2026. godini.