Prehrambene navike
Jedna pogreška u prehrani može povisiti krvni tlak, a mnogi je rade svaki dan
Visoki krvni tlak povećava rizik od ozbiljnih zdravstvenih komplikacija, no stručnjaci ističu da se jednostavnim promjenama životnih navika njegove vrijednosti mogu uspješnije držati pod kontrolom.
Kada je riječ okrvnom tlaku, normalnim se smatraju vrijednosti niže od 120/80 mmHg. Gornji, sistolički tlak, pokazuje tlak u trenutku kada srce pumpa krv, dok donji, dijastolički, označava tlak između otkucaja srca. Dugotrajno povišene vrijednosti povećavaju rizik od moždanog udara, bolesti srca, oštećenja bubrega i problema s vidom.
"Ako vam je dijagnosticiran visoki krvni tlak, važno je promijeniti životne navike. Obratite pozornost na prehranu, tjelesnu težinu i razinu tjelesne aktivnosti", kaže nutricionistica Marija Elena Fraga.
Jedna od najčešćih pogrešaka jest podcjenjivanje utjecaja prehrane na krvni tlak. Kako piše EatingWell, i male promjene u svakodnevnim navikama mogu pridonijeti boljoj kontroli njegovih vrijednosti.
Smanjite unos soli
Prehrana s visokim udjelom soli može potaknuti zadržavanje tekućine u organizmu i povisiti krvni tlak. Mnogi pritom nisu svjesni koliko soli unose jer se ona često nalazi u gotovim i prerađenim proizvodima.
Veće količine soli mogu se pronaći u juhama iz vrećice, gotovim jelima, suhomesnatim proizvodima, grickalicama i različitim umacima.
Unos soli moguće je smanjiti tako da se jela začinjavaju češnjakom, začinskim biljem i drugim začinima umjesto dodatnom soli. Također je korisno prije kupnje pročitati deklaracije i provjeriti količinu soli u proizvodima.
U prehranu uključite više kalija
Kalij pomaže organizmu izbaciti višak natrija te može pridonijeti opuštanju krvnih žila, čime pomaže održavanju normalnog krvnog tlaka.
Dobri izvori kalija su voće i povrće, ali i leća, grah, soja, krumpir, špinat, suhe šljive, banane, marelice, orašasti plodovi i nemasni mliječni proizvodi.
Preporučuje se tijekom dana jesti što raznovrsnije voće i povrće kako bi organizam dobio potrebne minerale i druge hranjive tvari.
Češće pripremajte obroke kod kuće
Jela iz restorana i gotova hrana često sadrže više soli nego što se očekuje. Pripremom obroka kod kuće lakše je kontrolirati količinu soli i birati kvalitetnije namirnice.
Voće, povrće, mahunarke, cjelovite žitarice, svježe meso i riba prirodno sadrže malo soli. To ne znači da se treba potpuno odreći odlazaka u restorane, ali preporučuje se birati jednostavnija jela. Prednost treba dati pečenim, kuhanim ili jelima pripremljenima na pari uz prilog od povrća, a umake i druge dodatke, koji često sadrže mnogo soli, zatražiti da budu posluženi odvojeno.
Razmislite o DASH ili mediteranskoj prehrani
DASH način prehrane razvijen je s ciljem snižavanja krvnog tlaka. Temelji se na povećanom unosu voća, povrća, mahunarki, cjelovitih žitarica i nemasnih izvora proteina, uz ograničen unos soli, zasićenih masti, slatkiša i većih količina crvenog mesa.
Slična načela slijedi i mediteranska prehrana, koja uključuje svježe namirnice, ribu, povrće, maslinovo ulje, orašaste plodove i cjelovite žitarice. Posebno se ističe ekstra djevičansko maslinovo ulje, koje sadrži spojeve povezane s očuvanjem zdravlja srca.
Važne su i druge životne navike
Na krvni tlak ne utječe samo prehrana. Redovita tjelesna aktivnost, prestanak pušenja, smanjenje stresa i održavanje zdrave tjelesne težine također mogu pomoći u njegovoj kontroli. Važnu ulogu ima i kvalitetan san, a većini odraslih preporučuje se između sedam i devet sati sna tijekom noći.
Ako promjene životnih navika nisu dovoljne, liječnik može preporučiti odgovarajuću terapiju. Visoki krvni tlak čest je zdravstveni problem, no stručnjaci ističu da promjene poput češćeg kuhanja kod kuće, čitanja deklaracija te povećanog unosa voća i povrća dugoročno mogu imati značajan pozitivan učinak na zdravlje.
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