Jedna pogreška u prehrani može povisiti krvni tlak, a mnogi je rade svaki dan

Voće, povrće, mahunarke, cjelovite žitarice, svježe meso i riba prirodno sadrže malo soli. To ne znači da se treba potpuno odreći odlazaka u restorane, ali preporučuje se birati jednostavnija jela. Prednost treba dati pečenim, kuhanim ili jelima pripremljenima na pari uz prilog od povrća, a umake i druge dodatke, koji često sadrže mnogo soli, zatražiti da budu posluženi odvojeno.