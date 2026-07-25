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Zagrebačka policija kod Španjolke u koferu na aerodromu pronašla gotovo 15 kilograma marihuane
Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 32-godišnjom državljankom Španjolske kod koje su na aerodromu, nasumičnim odabirom pri dolasku, pronašli gotovo 15 kilograma marihuane, a uz kaznenu prijavu predali su je pritvorskom nadzorniku, priopćeno je.
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Provedenim kriminalističkim istraživanjem, policija sumnja da je osumnjičena žena na za sada neutvrđen način, a radi daljnje preprodaje, nabavila veće količine konoplje tipa droga.
Potom ju je imala skrivenu u putnom koferu s ciljem da tako pripremljenu drogu, vakuumiranu u dvije vrećice, preprodaje na nezakonitom tržištu.
U Zagreb je doputovala zrakoplovom 21. srpnja, a na traci za prtljagu preuzela je putni kofer za koji je znala da je u njemu sakrivena droga.
Policajci su u sklopu provođenja kompenzacijskih mjera, što znači kontrolom slijedom nasumičnog odabira, nju izdvojili, a što se pokazalo učinkovitim, jer je zbog početne sumnje zatražen nalog za pretragu, pojasnili su iz policije.
Temeljem naloga Županijskog suda u Velikoj Gorici obavljena je dodatna provjera, odnosno pretraga njezinog kofera, te su pronađena ukupno dva pakiranja ispunjena konopljom tipa droga mase 14.920 grama.
Nakon završenog kriminalističkog istraživanja, policija je protiv osumnjičene žene Općinskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici podnijela kaznenu prijavu te je u zakonskom roku predana pritvorskom nadzorniku.
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