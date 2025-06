Karen Pierce za N1: Napadi na neovisne novinare su neprihvatljivi! To nije u skladu s nastojanjima Srbije da uđe u EU

"Podržavamo rad visokog predstavnika, veoma je dobar javni službenik. Uspostava Ureda visokog predstavnika predviđena je Daytonskim mirovnim sporazumom koji uporište ima u rezoluciji Vijeća sigurnosti u skladu s poglavljem sedam. Dakle, to je obvezujuće. A visoki predstavnik i Dayton imaju konačni autoritet u pogledu građanskih pitanja. Mislim da ljudi to zaboravljaju. Iz Rusije dolaze neke izjave koje bi trebale uvesti pomutnju, ali svi smo pristali na ovaj autoritet visokog predstavnika. Njegov je zadatak da država BiH nastavi funkcionirati na korist sva tri konstitutivna naroda i svih drugih naroda u zemlji, i to je ono što on čini. A izazov predstavlja to što Dodik ne prihvaća njegov autoritet, dovodi ga u pitanje, dovodi u pitanje Ustavni sud. Nitko ne može biti iznad zakona. Dodik bi trebao povući svoje secesionističke zakone i pridržavati se odluka suda i visokog predstavnika."