Zbog više propusta britanske kardijalne kirurginje Karen Booth, koja i dalje radi u sklopu britanskog javnog zdravstva (NHS), sedam osoba je preminulo.
Istraga NHS-a otkrila je da su problemi u slučajevima Karen Booth uključivali medicinske pogreške, izvođenje operacija za koje nije bila dovoljno stručna ni iskusna, te nepozivanje pomoći u trenucima kada je to trebala učiniti, prenosi BBC.
Ozbiljne sumnje u njezin rad u bolnici Freeman prvi su put iznijeli kolege još 2018., no bolnica je istragu pokrenula tek 2021.
Booth je trenutačno mentorica drugim kirurgima u Freeman bolnici i dopušta joj se nastaviti kiruršku karijeru.
Obitelj jednog od pacijenata koji je preminuo nakon operacije izjavila je da Booth nikada više ne bi smjela raditi kao kirurginja. I druge obitelji preminulih izrazile su ogorčenje situacijom.
Provodi se istraga
Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust, koji upravlja bolnicom Freeman, nije odgovorio na većinu pitanja BBC-ja, uključujući ono zašto smatra prikladnim dopustiti Booth da nastavi kiruršku karijeru.
Trust se ipak osvrnuo na problematičnu radnu kulturu odjela kardiologije u vrijeme kada su se događali propusti, dok su interna izvješća kritizirala loše upravljačke procedure i nevoljkost višeg osoblja da preuzme odgovornost za sigurnost pacijenata.
Booth nije odgovorila ni na jedno pitanje novinara. Bolnica je rekla da britanski regulator liječnika (GMC) provodi istragu o njoj, no trenutačno nema ograničenja u njezinu radu.
Sumnje u rad Karen Booth potkrijepljene su e-mailovima i dokumentima koje su slali njezini kolege kirurzi, a koji su dostupni BBC-ju, kao i internim izvješćima i transkriptima sastanaka viših kliničara. Sve informacije BBC-ju su dostavile obitelji pogođene operacijama koje je ona izvodila.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
