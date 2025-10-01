"Na Balkanu se ovoga srame, a u Švedskoj je glavni modni trend": Snimka iz skandinavskog dućana s cipelama izazvala brojne reakcije

Video na TikToku nedavno je izazvao pravi val reakcija na društvenim mrežama širom Balkana.
Žena koja je objavila snimku ironično je prokomentirala obuću koju je vidjela u trgovini u Švedskoj: „Opanci za 150 eura, posljednja moda.“
„Dok se mi na Balkanu sramimo seoskih opanaka, u Švedskoj su oni najnoviji modni trend, 150 eura, a ima ih čak i u narančastoj boji“, čuje se njezin glas u pozadini videa, piše Nova.rs.
Na snimci se jasno vide cipele koje vizualno podsjećaju na gumene seoske opanke, kakvi se tradicionalno nose u mnogim dijelovima Balkana. Međutim, riječ je zapravo o muškim gumenim galošama norveškog brenda Swims, specijaliziranog za modernu i funkcionalnu obuću, prenosi City magazine.
Što su zapravo galoše?
Ova vrsta obuće ne nosi se samostalno, već kao vodootporna zaštita preko klasičnih muških cipela, štiteći ih od kiše i prljavštine.
Na službenoj stranici brenda prikazano je kako se galoše obuvaju direktno preko elegantnih cipela, čime omogućuju da i po kiši zadržite poslovni ili formalan izgled, piše Govorise.si.
@gabbzzii Opanak 150e, poslednja moda #dijaspora #balkan #balkanstyle #balkantiktok #opanak #srbija #bosna #svedka ♬ originalljud - Gabbzzii
Modeli su dostupni u više boja – narančastoj, crnoj, tamnoplavoj i maslinastozelenoj. Cijena, ovisno o modelu i nijansi, kreće se od 900 norveških kruna, odnosno oko 150 eura.
„Bili smo moderni, a da toga nismo ni bili svjesni“, stoji u jednom od komentara ispod videa.
