Oglas

Gumene galoše

"Na Balkanu se ovoga srame, a u Švedskoj je glavni modni trend": Snimka iz skandinavskog dućana s cipelama izazvala brojne reakcije

author
N1 Info
|
01. lis. 2025. 14:28
cipele, obuća,
Photo by <a href="https://unsplash.com/@meganlee007?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Megan Lee</a> on <a href="https://unsplash.com/s/photos/shoe-shopping?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>

Video na TikToku nedavno je izazvao pravi val reakcija na društvenim mrežama širom Balkana.

Oglas

Žena koja je objavila snimku ironično je prokomentirala obuću koju je vidjela u trgovini u Švedskoj: „Opanci za 150 eura, posljednja moda.“

„Dok se mi na Balkanu sramimo seoskih opanaka, u Švedskoj su oni najnoviji modni trend, 150 eura, a ima ih čak i u narančastoj boji“, čuje se njezin glas u pozadini videa, piše Nova.rs.

Na snimci se jasno vide cipele koje vizualno podsjećaju na gumene seoske opanke, kakvi se tradicionalno nose u mnogim dijelovima Balkana. Međutim, riječ je zapravo o muškim gumenim galošama norveškog brenda Swims, specijaliziranog za modernu i funkcionalnu obuću, prenosi City magazine.

Što su zapravo galoše?

Ova vrsta obuće ne nosi se samostalno, već kao vodootporna zaštita preko klasičnih muških cipela, štiteći ih od kiše i prljavštine.

Na službenoj stranici brenda prikazano je kako se galoše obuvaju direktno preko elegantnih cipela, čime omogućuju da i po kiši zadržite poslovni ili formalan izgled, piše Govorise.si.

@gabbzzii Opanak 150e, poslednja moda #dijaspora #balkan #balkanstyle #balkantiktok #opanak #srbija #bosna #svedka ♬ originalljud - Gabbzzii

Modeli su dostupni u više boja – narančastoj, crnoj, tamnoplavoj i maslinastozelenoj. Cijena, ovisno o modelu i nijansi, kreće se od 900 norveških kruna, odnosno oko 150 eura.

„Bili smo moderni, a da toga nismo ni bili svjesni“, stoji u jednom od komentara ispod videa.

Teme
cipele opanci Švedska

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ