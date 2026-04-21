Koliko zarađuje blagajnica u Njemačkoj? Više nego što mislite

Najnoviji podaci daju zanimljiv uvid u sustav plaća jednog od najvećih diskontnih lanaca u Njemačkoj.
Oglas
Prema dostupnim informacijama, Aldi Süd u Njemačkoj zapošljava oko 50.000 ljudi - od radnika koji slažu robu na police sve do visokih menadžerskih pozicija.
Analiza podataka prikupljenih putem platforme za usporedbu poslodavaca "kununu" pokazuje da su plaće u 2026. u većini zanimanja porasle u odnosu na 2024., a minimalna satnica iznosi oko 15 eura, prenosi Nova.rs.
Kad su u pitanju radnici na blagajni, oni u 2026. u prosjeku zarađuju oko 33.200 eura bruto godišnje. To je oko 2.766 eura bruto mjesečno.
Zaposlenici koji rade kao trgovci u maloprodaji (prodavači s formalnim obrazovanjem za to zanimanje) mogu očekivati i veće prihode - nešto iznad 3.000 eura bruto mjesečno.
Veći skok može se vidjeti na menadžerskim pozicijama. Tako voditelji poslovnica u prosjeku zarađuju oko 5300 eura bruto mjesečno, što ovu poziciju čini znatno atraktivnijom s financijske strane.
No, najviše plaće rezervirane su za više menadžerske i specijalizirane pozicije. Regionalni voditelji prodaje mogu računati na prosječnu mjesečnu plaću do 7750 eura bruto. IT stručnjaci prolaze još bolje. Primjerice, voditelji IT projekata zarađuju gotovo 8500 eura bruto mjesečno, piše Fenix-magazin.de.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas