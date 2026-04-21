Radnici na Vjesniku mogu raditi samo u smjenama po četiri sata. Gdje će završiti opasan otpad?

Sredinom ožujka državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Tonči Glavinić otkrio je da je na 16. katu Vjesnika pronađen azbest. Zbog toga se rušenje nebodera odgodilo, a pristupilo se uklanjanju pronađenog azbesta.
Azbest kojim su bili premazani čelični stupovi i grede opožarenog nebodera usisat će se cijevima, pa spuštati do kamiona i odvoziti s gradilišta na lokaciju za deponiranje.
Nakon uklanjanja azbesta, stiže novi kran, viši od dosadašnjeg, te rušenje nebodera može početi.
Radnici će skupiti oko 50 tona ovog opasnog otpada s visine kultnog zagrebačkog nebodera. Na samom uklanjanju moći će raditi samo po četiri sata. Toksikolog Zdravko Lovrić izjavio je za Dnevnik.hr da će se naći u situaciji koja je za njih štetna.
Ne zna se gdje će završiti 50 tona azbesta, radu se o poslovnoj tajni. Kao moguća lokacija spominjala se Velika Gorica, no tamošnja gradska vlast tvrdi da ih još nitko nije kontaktirao.
Lovrić je pojasnio da se sav prikupljeni otpad mora se odložiti u zatvorenoj i nepropusnoj ambalaži i prema propisima, a potom nakon svakog odlaganja sloj se mora prekriti sa najmanje 10 centimetara zemlje.
"To su posebna, specijalizirana odlagališta, danas u Hrvatskoj postoji 17 ili 18 takvih odlagališta koja su specifično načinjena za odlaganje azbestnog otpada", zaključio je Lovrić.
