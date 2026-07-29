Krajnje lijevi predsjednički kandidat želi preokrenuti francusko-njemačko partnerstvo. Berlin nije oduševljen

Mélenchon je još 2015. cijelu knjigu posvetio kritici njemačkog modela, a ovoga mjeseca poručio je da se neće obvezati na niz nedavnih sporazuma koje su francuski predsjednik Emmanuel Macron i njemački kancelar Friedrich Merz postigli o pitanjima poput nuklearnog odvraćanja i industrijske politike. Time bi raskinuo s tradicionalnim savezom Pariza i Berlina koji je desetljećima bio temelj Europske unije, pišePOLITICO.