Velike ideje i male nužde ili kratka povijest hrvatskog državotvornog pišanja

Sve otada, više od četvrt stoljeća ustaški šupci radosno pišaju po antifašističkim spomenicima. Sustavno u međuvremenu devastiran, spomenik u Veljunu svakako je najpopularniji ustaški javni zahod - uoči Dana pobjede 2011., recimo, tu se ispišao cijeli autobus HSP-a iz Čakovca na ekskurziji za Knin - ali nije jedini. Prije sedam godina, na Dan antifašističke borbe 22. lipnja 2019., jedan je takav šupak u Sinju stao pred spomen-kosturnicu poginulim antifašistima u gradskom parku Đardin i ponosno se - lijevom rukom junački otkopčavši šlic, a desnom držeći mobitel - predstavio imenom, prezimenom i ustaškim kurcem: "Ja Branimir Sablić stara ustaša evo ja ću in se na ovi partizanski dan sa ovin svojin ustaškin kurcon lipo ovde popišat na ovi jugoslavenski partizanski spomenik evo samo malo da dođe pišaka sad će ona samo šta nije evo vidiš tu su ti partizani ja in jeben mater neka me privedu na policiju jeben in mamu u pičku zalit ćemo in ovo partizansko cviće da bolje nikne jerbo ustaška pišaka je ekstra gnjojivo ja in mamu jeben u pičku."