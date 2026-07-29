PRIMORAC VS. VARVODIĆ
Dan odluke: Tko će voditi HOO?
Hrvatski olimpijski odbor (HOO) održava danas 81. sjednicu Skupštine, koja će, prema okolnostima sazivanja, biti izvanredna, a prema sadržaju dnevnog reda - izborna.
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Naime, HOO bi danas trebao dobiti četvrtog predsjednika u gotovo 35-godišnjoj povijesti, nakon što je s te pozicije, usred afere Pavlek, otišao Zlatko Mateša.
Za 155 glasova članova Skupštine borit će se dva kandidata Dragan Primorac i Josip Varvodić.
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SK
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