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PRIMORAC VS. VARVODIĆ

Dan odluke: Tko će voditi HOO?

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N1 Info
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29. srp. 2026. 07:02
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Emica Elvedji / Pixsell

Hrvatski olimpijski odbor (HOO) održava danas 81. sjednicu Skupštine, koja će, prema okolnostima sazivanja, biti izvanredna, a prema sadržaju dnevnog reda - izborna.

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Naime, HOO bi danas trebao dobiti četvrtog predsjednika u gotovo 35-godišnjoj povijesti, nakon što je s te pozicije, usred afere Pavlek, otišao Zlatko Mateša.

Za 155 glasova članova Skupštine borit će se dva kandidata Dragan Primorac i Josip Varvodić.

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dragan primorac hoo josip varvodić

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