ŠIRI SE UZ VJETAR
VIDEO / Veliki požar na grčkom otoku Paru izvan kontrole, evakuirano devet naselja
Veliki šumski požar koji je u utorak poslijepodne izbio na grčkom otoku Paru ostao je izvan kontrole tijekom noći, a u zoru u srijedu raspoređene su dodatne kopnene i zračne snage kako bi pomogle ugasiti požar, objavila je grčka novinska agencija ANA.
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Vlasti su i dalje zabrinute da bi sve snažniji vjetrovi mogli ometati napore u gašenju požara i potaknuti širenje. Do sada je evakuirano ukupno devet naselja nakon četiri uzastopna upozorenja izdana putem sustava 112.
Rano u srijedu, stanovnici Trypitija, Glyfe, Pyrgakija i Aspro Choria dobili su upute da se evakuiraju prema Dryosu, a ranijim upozorenjem naložena je evakuacija Agkairije prema plaži Alyki.
🔥🚨 Δύσκολη νύχτα στην Πάρο, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, προσπαθώντας να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο. Η φωτιά συνεχίζει να μαίνεται, ενώ για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκαν εννέα οικισμοί, μετά και τα μηνύματα του 112 προς τους κατοίκους.… pic.twitter.com/1gr0emAyPv— in.gr/news (@in_gr) July 29, 2026
U utorak poslijepodne već su bili evakuirani Agios Charalambos, Kampi, Bougados, Aneratza i Kamari.
S požarima se bore 66 vatrogasaca uz podršku četiri specijalizirane jedinice za gašenje šumskih požara iz Atike i 16 vatrogasnih vozila, navela je vatrogasna služba.
U zoru su dva kanadera i pet helikoptera nastavili s misijama gašenja požara iz zraka.
Η #φωτιά καίει ανεξέλεγκτα σε μεγάλη χαράδρα & δύσβατο σημείο κάτω από την περιοχή Άγιοι Πάντες.Οι καπνοί έχουν καλύψει ακόμη και τα νησιά Ίο, Σίφνο& Σέριφο— Penny Rage (@penny_rage) July 29, 2026
Νέο μήνυμα από 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Αγκαιριά με κατεύθυνση προς παραλία Αλυκή#Πάρος #πυρκαγια pic.twitter.com/jD8EBNPvi9
🔥⚠️Πύρινη κόλαση στην #Πάρο. Η πυρκαγιά και ανεξέλεγκτη αυτή την ώρα. Κατά διαστήματα ενισχύονται και οι άνεμοι που φτάνουν τοπικά τα τέσσερα με πέντε μποφόρ.— Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) July 28, 2026
Βίντεο : Giorgos Rigopoulos #Paros #fire #cyclades pic.twitter.com/V9rgTKfQzZ
Volonteri i timovi otoka Para pomažu u operacijama gašenja požara s cisternama za vodu i teškom mehanizacijom, dok zamjenik šefa vatrogasne službe nadzire sveukupni odgovor.
Kopnene snage se dodatno pojačavaju, a iz luke Rafine trajektom bi trebalo stići još 20 vatrogasaca i osam vatrogasnih vozila.
Grčka karta prognoze rizika od požara za srijedu klasificirala je otok Par na visoku razinu tri, što je natjeralo vlasti da ostanu u stanju pojačane pripravnosti dok se šumski požar ne stavi pod kontrolu.
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