Svi pričaju o cijenama rajčica u Hrvatskoj. Evo kakva je situacija u susjednoj Sloveniji

Na jednom od štandova na ljubljanskoj tržnici kilogram zrelih rajčica košta 2,50 eura, dok sorta pelati košta četiri eura. No, ističu da mogu postojati i značajne razlike u cijenama između pojedinih prodavača na tržnici. Kilogram rajčica sorte Volovsko srce na jednom štandu košta pet eura, dok se na drugom kilogram nešto manjih plodova iste sorte prodaje za samo jedan euro.