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Svi pričaju o cijenama rajčica u Hrvatskoj. Evo kakva je situacija u susjednoj Sloveniji
Posljednjih dana puno se priča o cijenama rajčica na hrvatskim tržnicama. One su dosegnule su rekordne razine, a proizvođači rast objašnjavaju sve većim troškovima proizvodnje.
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Dok kilogram običnih rajčica na tržnicama obično košta oko tri eura, u nekim gradovima doseže sedam eura. Cherry rajčice, s druge strane, koštaju i do 10 eura po kilogramu.
Gospodarska savjetnica Nezavisnih hrvatskih sindikata Izabela-Delfa Mišić za N1 je izjavila da možemo očekivati i dodatni rast cijena.
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Kakva je situacija u susjednoj Sloveniji?
N1 Slovenija naglašava da su najčešće sorte rajčica jeftinije od mesa, a oni su na ljubljanskim tržnicama i trgovinama usporedili cijene skupljih sorti. Kilogram tih skupljih sorti može koštati više od kilograma određenih vrsta mesa.
Na jednom od štandova na ljubljanskoj tržnici kilogram zrelih rajčica košta 2,50 eura, dok sorta pelati košta četiri eura. No, ističu da mogu postojati i značajne razlike u cijenama između pojedinih prodavača na tržnici. Kilogram rajčica sorte Volovsko srce na jednom štandu košta pet eura, dok se na drugom kilogram nešto manjih plodova iste sorte prodaje za samo jedan euro.
Cijene srednje velikih sorti uglavnom se kreću između tri i pet eura po kilogramu, ali su puno više za manje sorte. Ponegdje kilogram cherry rajčica može koštati i do 11 eura.
Neke rajčice skuplje od mesa
Cijene u ljubljanskim trgovinama su u prosjeku niže nego na tržnici. Kilogram rajčica sorte beef košta 1,79 eura, rajčice u grozdovima 1,69 eura, a kilogram rajčica grappolo 1,99 eura.
Cherry rajčice su znatno skuplje, jer kilogram košta 14,76 eura. Za usporedbu, kilogram dimljenog svinjskog vrata bez kostiju košta 12,99 eura, mariniranog svinjskog vrata 11,93 eura, pilećeg filea 9,98 eura, a svinjskog odreska 7,98 eura.
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