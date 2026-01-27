Loše vijesti za Orbana - čeka ga velik izazov

Nova anketa, provedena između 19. i 24. siječnja od strane Zavecz Researcha i objavljena na web stranici Telex, pokazala je da među biračima Tisza ima 49 posto podrške, u odnosu na 47 posto u studenom, dok je Fidesz na 39 posto u odnosu na 38 posto u studenom. Krajnje desnu stranku Mi Hazank (Naša domovina) podržava 5 posto birača.