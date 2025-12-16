Lukašenko: Maduro je dobrodošao u Bjelorusiju

Federico PARRA / AFP

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko rekao je da je venezuelanski predsjednik Nicolas Maduro dobrodošao u Bjelorusiju ako napusti dužnost, no da se o tome s Madurom nije razgovaralo, prema citatu iz intervjua američkom kanalu Newsmax koji je objavljen u ponedjeljak na Telegram kanalu povezanom s Lukašenkovom administracijom.

Došlo je do porasta napetosti između SAD-a i venezuelanske vlade i SAD je rasporedio vojnu silu u južnim Karibima, napadajući brodove koji navodno prevoze narkotike.

Američki predsjednik Donald Trump je dao naslutiti da bi uskoro mogao pokrenuti kopnene operacije u Venezueli.

Venezuelanska vlada tvrdi da SAD traži promjenu režima kako bi preuzeo goleme zalihe nafte u zemlji.

Pritisak SAD-a gotovo je paralizirao venezuelski izvoz nafte od prošlog tjedna, a isplovili su samo tankeri koje je unajmio Chevron prevozeći venezuelsku sirovu naftu u SAD uz odobrenje koje je prethodno dao Washington, pokazali su podaci.