Macron Europi nudi nuklearni kišobran, ali vrijeme mu istječe: Čeka ga ključni test
S još samo 14 mjeseci na vlasti, predsjednik Emmanuel Macron sada vodi utrku s vremenom kako bi odredio na koji način Francuska može upotrijebiti punu snagu svog nuklearnog arsenala za šire jamčenje europske sigurnosti.
Mnogo toga ovisit će o tome hoće li u ponedjeljak u ključnom govoru o francuskoj nuklearnoj strategiji iznijeti konkretne obveze. Govor će održati s atlantskog poluotoka gdje su smještene francuske nuklearne podmornice.
Nakon desetljeća pod američkim nuklearnim kišobranom, europske vlade — osobito u Berlinu i Varšavi — sve su otvorenije prema ideji da Pariz iskoristi najveći nuklearni arsenal u zapadnoj Europi kako bi odigrao veću ulogu u zaštiti sigurnosti kontinenta.
Pozorno će pratiti koliko će daleko Macron otići u ponedjeljak. Kako rat u Ukrajini ulazi u petu godinu, a rastu strahovi oko pouzdanosti američkog predsjednika Donalda Trumpa kao saveznika, europske zemlje očekuju konkretna obećanja, a ne uobičajenu retoriku, piše Politico.
Europski dužnosnici, vojni časnici i diplomati izrazili su nadu da će Macron iznijeti sadržajne prijedloge
Ključno pitanje jest koliko novu europsku nuklearnu arhitekturu Macron realno može učvrstiti, s obzirom na to da euroskeptična krajnje desna stranka Nacionalno okupljanje Marine Le Pen vodi u ranim anketama uoči predsjedničkih izbora 2027.
Europski dužnosnici, vojni časnici i diplomati koji su razgovarali s POLITICO-om izrazili su nadu da će Macron iznijeti sadržajne prijedloge. Jedan visoki dužnosnik EU-a rekao je da ima „velika očekivanja“, dok jedan europski vojni časnik očekuje „veliku promjenu“.
Govor će pokazati je li Macron spreman učiniti nešto što će Nacionalnom okupljanju biti teško poništiti. Samo najdalekosežniji potezi — primjerice raspoređivanje borbenih zrakoplova Rafale sposobnih za nošenje nuklearnog oružja u drugim europskim državama ili stacioniranje francuskih nuklearnih bojevih glava izvan zemlje — bili bi teško reverzibilni bez narušavanja francuskog kredibiliteta.
„Čini se da predsjednik iskreno želi obvezati Francusku na nešto što Nacionalno okupljanje ne bi moglo poništiti ako dođe na vlast“, rekao je Florian Galleri, istraživač s MIT-a specijaliziran za nuklearno odvraćanje. No dodao je: „Pod političkim ili ekonomskim pritiscima, govor bi mogao biti mnogo oprezniji, čak i namjerno neodređen.“
Francuska već dugo sugerira da bi njezinih oko 300 nuklearnih bojevih glava moglo imati veću ulogu u širem europskom sigurnosnom okviru, no Njemačka je, zbog snažnijih transatlantskih veza, tradicionalno bila opreznija. To se sada mijenja — njemački kancelar Friedrich Merz ranije ovog mjeseca otvorio je vrata mogućnosti da njemačke snage surađuju s francuskim i britanskim nuklearnim oružjem.
Postoje i zabrinutosti da bi neke zemlje mogle odlučiti krenuti samostalno: poljski predsjednik Karol Nawrocki ranije ovog mjeseca izjavio je da bi njegova zemlja trebala početi razvijati vlastitu nuklearnu obranu kako bi se suočila s prijetnjom iz Moskve.
Europsko odvraćanje pod francuskim vodstvom
Dužnosnici iz Elizejske palače nisu željeli predviđati sadržaj govora, no opcije uključuju povećanje broja francuskih nuklearnih bojevih glava te sudjelovanje europskih zemalja u francuskoj vježbi Poker, koja simulira nuklearni napad. Europski zastupnici rekli su za POLITICO da bi željeli vidjeti raspoređivanje francuskih borbenih zrakoplova sposobnih za nošenje nuklearnog oružja u drugim državama.
Očekuje se da će Macron „potvrditi da je nuklearno odvraćanje i dalje jedan od prioriteta Francuske te da Francuska nastavlja ulagati“ u svoj arsenal, izjavila je Tuuli Duneton, estonska državna tajnica za obrambenu politiku.
No francuski dužnosnici imaju jednu jasnu crvenu liniju: odluka o lansiranju nuklearnog napada ostala bi u Parizu. „Na kraju dana, tko bi mogao pritisnuti gumb? Samo Francuska. To je također ono što ovu raspravu čini složenom“, rekao je drugi europski vojni časnik.
Uz Ujedinjenu Kraljevinu, Francuska je jedna od dvije zapadnoeuropske nuklearne sile. Njezin arsenal uključuje zračne i pomorske komponente, a najmanje jedna podmornica stalno patrolira morima. Za razliku od Ujedinjene Kraljevine, Pariz nije dio NATO-ove Skupine za nuklearno planiranje, iako su francuski predsjednici uvijek naglašavali da francuski vitalni nacionalni interesi imaju europsku dimenziju.
Trumpov povratak u Bijelu kuću promijenio je računicu
Francuska inicijativa za raspravu o tome kako bi njezino nuklearno oružje moglo pridonijeti sigurnosti kontinenta nije uvijek nailazila na odobravanje među europskim čelnicima — no Trumpov povratak u Bijelu kuću promijenio je tu računicu, uključujući i u zemljama poput Poljske i Švedske.
Njemački zaokret bio je najuočljiviji. Berlin je nekoć bio među najprotivnijima takvim razgovorima, a sada otvoreno potvrđuje da vodi rasprave s Francuskom.
Ipak, postoje poteškoće ako bi se nuklearni kišobran proširivao na pojedinačne zemlje. Jedan visoki njemački dužnosnik rekao je za POLITICO da Berlin ne bi financirao arsenal koji je u potpunosti pod francuskom kontrolom.
Dužnosnik NATO-a upozorio je da bi ograničavanje francuske zaštite na određene zemlje EU-a moglo poslati pogrešan signal ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i izložiti ostatak Europe — zabrinutost koju je Merz i sam iznio na Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji ranije ovog mjeseca.
„Nećemo dopustiti stvaranje zona različitih razina sigurnosti u Europi“, rekao je.
Sjena 2027. godine
Ključno je da Macronov nuklearni govor dolazi samo 14 mjeseci prije isteka njegova mandata.
„Moramo razumjeti koliko je održiva francuska obveza“, naglasio je jedan europski obrambeni dužnosnik.
Sve oči uprte su u Nacionalno okupljanje. Čelnici krajnje desne stranke otvoreno su se izjasnili protiv Macronova nuklearnog dijaloga s europskim saveznicima. Stranka je interno podijeljena oko stava prema Rusiji i zagovara izlazak iz integrirane zapovjedne strukture NATO-a.
Dok je Le Pen naglasila da „nuklearna sila pripada Francuzima“, njezin štićenik Jordan Bardella — trenutačni favorit za predsjednika nakon Macrona — zauzeo je otvoreniji ton, tvrdeći da obrana francuskih interesa „ne prestaje na [francuskim] granicama“.
Ipak, nije podržao Macronovu inicijativu o proširenju nuklearnog kišobrana.
Mogućnost pobjede Nacionalnog okupljanja sljedeće godine stvara „problem vjerodostojnosti francuske ponude“, priznao je jedan europski diplomat.
Neke europske prijestolnice, kao i pojedini dužnosnici EU-a u Bruxellesu, to već uzimaju u obzir. To je osobito izraženo u Njemačkoj, gdje neki dužnosnici i zastupnici već polaze od pretpostavke da će sljedeći francuski predsjednik biti Le Pen ili Bardella, reklo je nekoliko francuskih i europskih dužnosnika za POLITICO.
