Macron Europi nudi nuklearni kišobran, ali vrijeme mu istječe: Čeka ga ključni test

„Čini se da predsjednik iskreno želi obvezati Francusku na nešto što Nacionalno okupljanje ne bi moglo poništiti ako dođe na vlast“, rekao je Florian Galleri, istraživač s MIT-a specijaliziran za nuklearno odvraćanje. No dodao je: „Pod političkim ili ekonomskim pritiscima, govor bi mogao biti mnogo oprezniji, čak i namjerno neodređen.“