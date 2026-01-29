Oglas

Njemačka razmatra zajednički nuklearni kišobran s europskim saveznicima

Hina
29. sij. 2026. 18:44
Friedrich Merz
Europske države počinju raspravljati o ideji zajedničkog nuklearnog kišobrana koji bi nadopunio postojeće sigurnosne aranžmane sa SAD-om, rekao je njemački kancelar Friedrich Merz, u jeku sve češćih rasprava u Njemačkoj o razvoju vlastite nuklearne obrane.

Merz je, govoreći u vrijeme kada američki predsjednik Donald Trump dovodi u pitanje tradicionalne saveze, rekao da su razgovori tek u početnoj fazi i da nikakva odluka još nije na pomolu.

"Znamo da moramo donijeti niz strateških i vojno-političkih odluka, ali trenutno nije vrijeme", rekao je novinarima u četvrtak.

Njemačkoj je zabranjen razvoj vlastita nuklearnog oružja prema takozvanom sporazumu Četiri plus dva koji je otvorio put ponovnom ujedinjenju zemlje 1990. i prema sporazumu o neširenju nuklearnog oružja koji je Njemačka potpisala 1969. godine.

Merz je rekao da njemačke ugovorne obveze ne sprečavaju raspravu o zajedničkim rješenjima s partnerima, uključujući Veliku Britaniju i Francusku, jedine europske sile koje imaju nuklearni arsenal.

"Ti se razgovori vode. Također nisu u sukobu sa zajedničkim nuklearnim odvraćanjem sa Sjedinjenim Američkim Državama", rekao je.

Europske zemlje dugo su se u obrani oslanjale na Sjedinjene Države, uključujući njihov veliki nuklearni arsenal, ali su u međuvremenu povećavale vojnu potrošnju, dijelom kao odgovor na oštre kritike Trumpove administracije.

Trump je uznemirio europske saveznike namjerom o preuzimanju Grenlanda od Danske, saveznice NATO-a i prijetnjom, kasnije povučenom, da će nametnuti carine zemljama koje mu stoje na tom putu.

Također je u prošlosti sugerirao da SAD neće pomoći u zaštiti zemalja koje ne troše dovoljno na vlastitu obranu.

Teme
europa friedrich merz njemačka nuklearni kišobran nuklearno naoružanje nuklearno oružje

