Maduro danas na sudu
FOTO / Trump prijeti novim udarima. Kolumbijski predsjednik izdao naredbu vojsci
Venezuelski predsjednik Nicolas Maduro trebao bi se pojaviti na američkom sudu u ponedjeljak nakon što su ga američke snage zarobile tijekom vikenda, a američki predsjednik Donald Trump ostavio je otvorenom mogućnost još jednog napada ako SAD ne postignu dogovor s privremenom čelnicom zemlje.
11:55
prije 0 min.
Medvedev: Otmica neonacista Merza mogla bi biti sjajan preokret
„Otmica neonacista Merza mogla bi biti sjajan preokret u ovom karnevalu događaja“, citirala je Medvedeva državna novinska agencija TASS, Medvedev je naglasio da takav scenarij nije nerealan.
11:45
prije 10 min.
Kolumbijski predsjednik izdao zapovijed vojsci: "Svaki vojnik od sada..."
"Svaki vojnik u Kolumbiji od sada ima naredbu: svaki zapovjednik oružanih snaga koji preferira zastavu SAD-a umjesto kolumbijske zastave bit će odmah otpušten iz institucije po naredbi mene i ostalih vojnika. ustav nalaže da oružane snage brane narodnu suverenost", napisao je Gustavo Petro na platformi X.
Kolumbijski predsjednik, kojega je Donald Trump tijekom noći nazvao „bolesnikom“ i poručio da neće još dugo ostati na vlasti, odgovorio je na prijetnju američkog predsjednika o vojnoj operaciji protiv njegove zemlje.
11:35
prije 20 min.
Francuska „žali“ zbog nepoštivanja međunarodnog prava u američkom djelovanju
Glasnogovornik francuskog Ministarstva vanjskih poslova u ponedjeljak je izrazio „žaljenje“ Francuske zbog nepoštivanja međunarodnog prava u nedavnoj američkoj vojnoj akciji u Venezueli, piše Al Jazeera.
„Međunarodno pravo nije poštovano u korištenim sredstvima djelovanja. Zbog toga žalimo“, rekao je Pascal Confavreux za televizijsku postaju TF1, prenosi BFMTV.
U početku je izjavio da je zarobljeni venezuelanski predsjednik Nicolás Maduro „izgubio narodnu legitimnost i nije priznao izbore u srpnju 2024. godine“, te je naveo da je „provodio politička zatvaranja“.
„Dakle, nećemo žaliti za njim“, rekao je Confavreux, osvrćući se na otmicu Madura koju su SAD provele tijekom vojne operacije. Ponovno je potvrdio da Francuska prima na znanje situaciju i da očekuje „mirnu“ tranziciju.
„Pripremamo se za dolazak vladavine prava jačega, ali to ne prihvaćamo“, dodao je Confavreux.
11:27
prije 28 min.
Nicolás Maduro pritvoren je u zloglasnom američkom zatvoru
Nicolás Maduro trenutačno se nalazi u pritvoru u Metropolitanskom pritvorskom centru (Metropolitan Detention Center – MDC Brooklyn) u New Yorku.
Riječ je o mjestu s burnom poviješću kroz koje su prošli mnogi poznati pritvorenici.
11:09
prije 46 min.
Potpredsjednica objavila slike sastanka venezuelanskog državnog vrha
Dalcy Rodriguez, potpredsjednica i vršiteljica dužnosti predsjednice Venezuele dok se Nicolas Maduro nalazi u SAD-u, objavila je na svom Instagram profilu slike zasjedanja državnog vrha.
10:34
prije 1h
Premijer Grenlanda odgovorio na Trumpove prijetnje
„Dosta je bilo“, rekao je grenlandski premijer Jens Frederik Nielssen kasno u nedjelju, reagirajući tako na ponovljene prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da će preuzeti kontrolu nad arktičkim otokom koji želi staviti pod američku kontrolu.
„Dosta je pritiska. Dosta je insinuacija. Dosta je fantazija o aneksiji. Otvoreni smo za dijalog. Otvoreni smo za rasprave. Ali to se mora učiniti putem odgovarajućih kanala i u skladu s međunarodnim pravom“, napisao je grenlandski čelnik na Facebooku.
Trump je više puta spomenuo mogućnost pripajanja Grenlanda SAD-u, a kao razlog navodi njegov strateški položaj i mineralno bogatstvo.
Danska premijerka Mette Frederiksen pozvala je u nedjelju Trumpa da prestane prijetiti preuzimanjem Grenlanda.
Ova razmjena uslijedila je nakon što je SAD u subotu izveo veliku vojnu operaciju protiv Venezuele, zarobio predsjednika Nicolasa Madura i njegovu suprugu te ih prevezao u New York.
Trump je u intervjuu za Atlantic rekao da bi i druge zemlje mogle biti predmet američke intervencije.
"Apsolutno nam je potreban Grenland", rekao je američki predsjednik o otoku koji je dio Danske, članice NATO-a.
10:17
prije 1h
Đurović: Ako Amerika okupira ovu zemlju, mogao bi se srušiti međunarodni poredak
Đivo Đurović, novinar i analitičar gostovao je u Novom danu kod Hrvoja Krešića gdje je komentirao napad Amerike na Venezuelu.
"U prvom Trumpovom mandatu ne bi nikad pomislio da bi se ovakvo nešto dogodilo zato što je postojalo niz kočnica oko Trumpa. U ovoj stvari treba razlučiti dvije stvari - jedna je po meni potpuna nezamisliva u bilo kojem mandatu, a to je ono što je Trump rekao - da on sad upravlja Venezuelom. To je opasno, nerealno i nejasno i to se nije dogodilo zapravo", kaže Đurović i dodaje da situacija s Madurom nije toliko bez presedana.
"Međunarodno pravo je jako nejasno u tom prostoru. Dio s eliminacijom Madura s čela države koliko god izgledalo možda sporno je možda najmanje sporno, ali je sporno sve što nakon toga dolazi", kaže Đivo Đurović.
10:11
prije 1h
Venezuela odala počast Kubancima ubijenima u američkom napadu
Venezuela je odala počast 32 kubanska državljanina poginula u američkom napadu, navodeći da su „dali svoje živote na dužnosti“.
„Ovo osoblje djelovalo je u okviru suradnje između suverenih država te je obavljalo zadaće institucionalne zaštite i obrane“, priopćilo je u ponedjeljak Ministarstvo vanjskih poslova Venezuele.
„Njihovo djelovanje obilježili su hrabrost, disciplina i nepokolebljiva predanost miru i regionalnoj stabilnosti.“
Venezuelanska vlada uputila je „bratski zagrljaj“ Kubanskim revolucionarnim oružanim snagama „kao i obiteljima poginulih boraca, čija žrtva jača povijesne veze bratstva, suvereniteta i zajedničke borbe među našim narodima“, navodi se u priopćenju ministarstva.
Kubanska vlada priopćila je u nedjelju da su njezini državljani poginuli „u borbenim djelovanjima, izvršavajući misije u ime Revolucionarnih oružanih snaga i Ministarstva unutarnjih poslova, na zahtjev partnera iz južnoameričke zemlje“.
Čini se da je to prvi put u više desetljeća da su se nekadašnji protivnici iz razdoblja Hladnog rata našli u izravnom borbenom sukobu.
10:03
prije 1h
Iran oštro osudio postupke SAD-a kao „razmišljanje iz kolonijalnog doba“
Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei izjavio je da se odnosi Irana i Venezuele temelje na međusobnom poštovanju i zajedničkim interesima, naglasivši da će to načelo i dalje voditi vanjsku politiku Teherana. To je rekao na svojoj redovitoj tjednoj konferenciji za novinare.
Osvrćući se na izvješća prema kojima su američki dužnosnici govorili o preuzimanju kontrole nad poslovima Venezuele, Baghaei je rekao da takve izjave razotkrivaju stvarne motive Washingtonovih postupaka.
„Tijekom proteklih desetljeća intervencije su se opravdavale sloganima poput demokracije i ljudskih prava. Danas otvoreno govore da je u pitanju venezuelanska nafta“, rekao je.
„Tvrdnje da neka druga država može upravljati Venezuelom neprihvatljive su za bilo koju naciju, uključujući i venezuelanski narod, te odražavaju povratak razmišljanju iz kolonijalnog doba.“
Baghaei je rekao da je već razgovarao sa svojim venezuelanskim kolegom te naglasio da će Teheran poduzeti sve potrebne mjere kako bi zaštitio iranske interese i svoje građane.
„Gospodarski odnosi i financijska potraživanja među državama ne nestaju s političkim promjenama ili promjenama vlasti“, dodao je.
„Iranska potraživanja i ulaganja u Venezueli ostaju važeća i provode se putem nadležnih institucija.“
10:00
prije 1h
Kolumbijski predsjednik Trumpovu prijetnju nazvao „nelegitimnom“
Kolumbijski predsjednik, kojega je Donald Trump tijekom noći nazvao „bolesnikom“ i poručio da neće još dugo ostati na vlasti, odgovorio je na prijetnju američkog predsjednika o vojnoj operaciji protiv njegove zemlje, piše Sky.
Gustavo Petro je u posljednjih sat vremena objavio niz poruka na internetu, navodeći da će „provjeriti prevode li se Trumpove riječi na engleskom doista onako kako to prenosi nacionalni tisak“.
Petro je dodao da će „odgovoriti tek kada shvati što Trumpova nelegitimna prijetnja zapravo znači“.
U drugoj objavi poručio je: „Cijeli venezuelanski, kolumbijski i latinoamerički narod mora izaći na ulice.“
