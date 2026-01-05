„Dosta je bilo“, rekao je grenlandski premijer Jens Frederik Nielssen kasno u nedjelju, reagirajući tako na ponovljene prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da će preuzeti kontrolu nad arktičkim otokom koji želi staviti pod američku kontrolu.

„Dosta je pritiska. Dosta je insinuacija. Dosta je fantazija o aneksiji. Otvoreni smo za dijalog. Otvoreni smo za rasprave. Ali to se mora učiniti putem odgovarajućih kanala i u skladu s međunarodnim pravom“, napisao je grenlandski čelnik na Facebooku.

Trump je više puta spomenuo mogućnost pripajanja Grenlanda SAD-u, a kao razlog navodi njegov strateški položaj i mineralno bogatstvo.

Danska premijerka Mette Frederiksen pozvala je u nedjelju Trumpa da prestane prijetiti preuzimanjem Grenlanda.

Ova razmjena uslijedila je nakon što je SAD u subotu izveo veliku vojnu operaciju protiv Venezuele, zarobio predsjednika Nicolasa Madura i njegovu suprugu te ih prevezao u New York.

Trump je u intervjuu za Atlantic rekao da bi i druge zemlje mogle biti predmet američke intervencije.

"Apsolutno nam je potreban Grenland", rekao je američki predsjednik o otoku koji je dio Danske, članice NATO-a.