objavio CENTCOM

Maerskov brod pod američkom zastavom prošao kroz Hormuz u pratnji američke vojske

Hina
05. svi. 2026. 06:17
Hormuški tijesnac
AFP

Brodarska kompanija Maersk objavila je da je Alliance Fairfax, brod za prijevoz vozila pod američkom zastavom kojim upravlja njezina podružnica Farrell Lines, u ponedjeljak izašao iz Perzijskog zaljeva kroz Hormuški tjesnac u pratnji američkih vojnih snaga.

Američke snage aktivno pomažu u naporima za obnovu komercijalnog brodarstva kroz Hormuški tjesnac, objavilo je Američko središnje zapovjedništvo (Centcom) na društvenoj mreži X u ponedjeljak.

Oko 20 posto svjetske nafte prolazilo je kroz taj ključni pomorski prolaz prije njegova zatvaranja nakon početka rata SAD-a i Izraela s Iranom.

„Kao prvi korak, dva trgovačka broda pod američkom zastavom uspješno su prošla kroz Hormuški tjesnac”, objavio je CENTCOM u ponedjeljak na X-u, dodajući da razarači američke mornarice s navođenim projektilima djeluju u Zaljevu u sklopu operacije pod nazivom Projekt Sloboda.

Brod Alliance Fairfax dio je američkog Programa pomorske sigurnosti, koji osigurava financijske poticaje desecima privatnih trgovačkih brodova pod američkom zastavom kako bi, u slučaju rata ili izvanrednog stanja, bili na raspolaganju američkoj vojsci.

Maersk je naveo da je prolazak broda Alliance Fairfax obavljen bez incidenata te da su svi članovi posade sigurni i neozlijeđeni.

Maersk je 2007. godine kupio tvrtku Farrell Lines sa sjedištem u Virginiji, priopćio je američki operater brodova za prijevoz vozila.

Alliance Fairfax bio je među stotinama brodova koji su ostali blokirani u Perzijskom zaljevu nakon blokade Hormuškog tjesnaca početkom ožujka.

Najmanje još jedan brod pod američkom zastavom i dalje se nalazi u području Zaljeva.

Teme
hormuški tjesnac pomorska sigurnost projekt sloboda sad i iran trgovina naftom

