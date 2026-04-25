Magyarovo dramatično obraćanje: Orbanovi oligarsi izvlače milijarde iz Mađarske. Obitelj Meszaros pobjeći će u Dubai

Budući premijer Peter Magyar upozorio je da oligarsi povezani Viktorom Orbánom, koji je 16 godina vladao zemljom, prebacuju desetke milijardi forinti iz Mađarske u Ujedinjene Arapske Emirate, Sjedinjene Američke Države, Urugvaj i druge udaljene zemlje.
"Svjestan sam da je mađarska Nacionalna porezna i carinska uprava (NAV), na temelju izvješća banaka, obustavila nekoliko transfera velike vrijednosti povezanih s krugom Antala Rohána zbog sumnje na pranje novca. Pozivam vodstvo NAV-a da odmah zamrzne ta ukradena sredstva", kazao je Magyar, prenosi Novi list.
Još je jednom pozvao glavnog državnog odvjetnika, šefa nacionalne policije i šefa NAV-a da "pritvore kriminalce koji su mađarskom narodu nanijeli štetu od tisuća milijardi forinti i da im ne dopuste da pobjegnu – prije formiranja TISZA-ine vlade – u zemlje iz kojih izručenje trenutno nije moguće".
"Također sam svjestan da su oligarsi povezani s Orbánom počeli prodavati TV2 i druge medijske kuće po cijenama ispod tržišnih, uključujući i propagandnu tvrtku povezanu s Rohánom, Lounge Event Kft", kazao je novi mađarski premijer.
Mészáros putuje u Dubai
"Pozivam odgovorne domaće i međunarodne investitore da se suzdrže od stjecanja imovine povezane s mafijom; u suprotnom, mogli bi se naći pred Nacionalnim uredom za povrat i zaštitu imovine.
Također sam obaviješten da je nekoliko obitelji oligarha već napustilo zemlju i da se očekuje da će obitelj Mészáros u narednim danima otputovati u Dubai. Prema izvješćima, nekoliko utjecajnih obitelji oligarha već je povuklo svoju djecu iz škole i organiziraju pouzdano sigurnosno osoblje za njihov odlazak, objavio je Peter Magyar.
Lorinc Mészáros, čelnik mađarske Mészáros grupacije, koji je prije uspona Orbánova Fidesza bio monter plinskih instalacija, vlasnik je NK Osijeka, podsjeća Novi list.
S developerom DDD grupom Mészáros je krenuo u izgradnju luksuznog hotela Riva’s Hotels & Resorts u Ičićima. Investicija vrijedna 70 milijuna eura uključuje hotel s pet zvjezdica i 12 vila.
