Magyar najavio provjeru Orbanove financijske potpore vojvođanskim Mađarima

Pobjednik izbora u Mađarskoj Peter Magyar izjavio je u subotu na sastanku s čelnikom Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) Balintom Pasztorom da Mađari iz Vojvodine mogu računati na podršku matice, ali i najavio provjeru financijske potpore koje su dobijali iz Budimpešte u prethodnom desetljeću.
Peter Magyar i njegova stranka Tisza uvjerljivo su pobjedili na parlamentarnim izborima 12. travnja, okončavši tako 16-godišnju vlast premijera Viktora Orbana. vođe nacionalističkog Fidesza.
Susret Magyara i Pasztora, kolaicijskog partnera srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića i vladajuće Srpske napredne stranke, prvi je nakon Magyarove pobjede na izborima.
Magyar je Pasztora primio u svom uredu u Budimpešti, a obojica su na društvenim mrežama ocijenili da je razgovor bio "iskren", prenijeli su mediji u Srbiji.
Magyar je naglasio da će u procesu jačanja mađarsko-srpskih odnosa najvažniji aspekt biti položaj Mađara u Srbiji.
"Pod vladom Tisze, stečena prava bit će sačuvana, a u daljem jačanju mađarsko-srpskih odnosa, glavna briga bit će uvijek dalje olakšavanje položaja Mađara koji žive u Srbiji i olakšavanje njihove dobrobiti u domovini", naveo je Magyar na X-u.
Az irodámban fogadtam, és őszinte megbeszélést folytattam Pásztor Bálinttal, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével.— Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) April 25, 2026
Hangsúlyoztam, hogy a vajdasági magyar testvéreink továbbra is számíthatnak az anyaország támogatására. A TISZA-kormány alatt a szerzett jogok megmaradnak, és a… pic.twitter.com/DnFHQW2DeN
Tijekom ljeta Magyar putuje u Vojvodinu
No, budući mađarski premijer poručio je i da će Tisza ispitati korištenje sredstava iz Mađarske za prethodnih 10 godina, te istražiti malverzacije u vezi s glasanjem poštom.
Istaknuo je i da očekuje promjene u pogledu transparentnosti i učinkovitosti sredstava koja se dobijaju iz Mađarske.
Rekao je, također, i da neće prihvatiti da mađarski mediji u Vojvodini, koji se financiraju iz Mađarske, prenose propagandu Orbanove stranke Fidesz.
Dodao je i da nije dobio zadovoljavajuće odgovore kako je moguće da je Tisza samo dva puta spomenuta za dvije godine na vojvođanskoj televiziji Panon.
Lider Tisze najavio i da će tijekom ljeta posjetiti vojvođanske Mađare.
Pasztor je naveo da SVM teži pravičnoj i partnerskoj suradnji s vladom u Budimpešti u interesu mađarske zajednice u Vojvodini i da nastavlja da predstavlja zajednicu kao neovisna politička snaga i radi na zadacima u cilju održanja povjesnog pomirenja Srbije i Mađarske.
