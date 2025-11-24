Kovačević o planu za Ukrajinu: "Trump i Putin slažu se više nego što se slažu EU i Trump"

"No dok je EU inzistirala da se Rusiji nametne sporazum s kojim nije bila unaprijed suglasna, tako su sada Trump i Putin zajedno postigli nacrt sporazuma a da EU nisu pitali. Drugim riječima, ne može se postići da takav sporazum bude provediv, a da s njim nisu suglasni svi kojih se tiče. Tako da europska koncepcija nametanja rješenja Rusiji, za koja se unaprijed zna da joj nisu prihvatljiva, ne dolazi u obzir. To bi bilo provedivo ako se SAD izravno uključi u rat protiv Rusije, a Trump to ne želi."