Metsola pozvala Irance da nastave prosvjedovati: "Ovo je vaše vrijeme"

Hina
12. sij. 2026. 06:47
reuters
REUTERS/Yves Herman

Predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola u nedjelju je pozvala prosvjednike u Iranu da nastave prosvjedovati unatoč žestokom obračunu vlasti Islamske republike.

"Hrabrim djevojkama, studentima, muškarcima i ženama na ulicama: Ovo je vaše vrijeme", napisala je Metsola na X-u.

Govoreći o blokadi interneta u Iranu, dodala je: "Znajte da je bilo koji režim koji blokira komunikaciju režim koji se boji svojih ljudi."

Metsola je pozvala vodstvo u Teheranu da promijeni smjer, naglašavajući da dostojanstvo i sloboda nisu previše za tražiti u 2026. godini.

"Ubijanje mora prestati. Nevini i progonjeni moraju biti pušteni. Mora doći kraj represiji", napisala je.

Također je pozvala članice EU-a da povećaju pritisak na Teheran, iako nije rekla kako bi se to trebalo učiniti, rekavši: "Europa mora razumjeti svoju dužnost i mora djelovati."

