MI6 će na dark webu tražiti nove doušnike

"Danas molimo one s osjetljivim informacijama o globalnoj nestabilnosti, međunarodnom terorizmu ili aktivnostima neprijateljskih državnih obavještajnih službi da sigurno kontaktiraju MI6 putem interneta", reći će šef MI6 Richard Moore kada u petak u Istanbulu formalno objavi planove u govoru. "Naša virtualna vrata su vam otvorena", reći će Moore, koji je prethodno pozivao Ruse da špijuniraju za Britaniju.