Rinčić o Thompsonovom koncertu: Svjesno dezinformiranje javnosti

Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić priopćila je da je fokus radnog sastanka s udrugama iz Domovinskog rata bio na skrbi o braniteljskoj populaciji, a da su nakon sastanka na društvenim mrežama i pojedinim medijima objavljene dezinformacije o koncertu M. Perkovića Thompsona na Kantridi.
Oglas
Gradonačelnica je pozvala da se prekine širenje neistina, kojima se pokušava politizirati redovita suradnja Grada i braniteljskih udruga, i naglasila da se svi gradski prostori dodjeljuju isključivo pod jednakim i transparentnim uvjetima.
Priopćenje je, kako se navodi, upućeno u povodu tendencioznih objava na društvenim mrežama i u pojedinim medijima, kojima se svjesno iskrivljuju činjenice o jučerašnjem radnom sastanku u gradskoj upravi.
„Ponajprije je važno istaknuti kako je sastanak održan isključivo s predstavnicima udruga proizašlih iz Domovinskog rata i Matice hrvatske u Rijeci, a ne s organizatorima koncerta Marka Perkovića Thompsona. Fokus razgovora bio je na budućnosti i skrbi o braniteljskoj populaciji u Rijeci, što uključuje i najavljenu reorganizaciju gradske uprave, u kojoj će branitelji po prvi puta biti zastupljeni u samom nazivu upravnog odjela,“ naglasila je Iva Rinčić.
Najoštrije je odbacila pokušaje manipulacije sadržajem uručene zahvalnice i navela da, suprotno lažnim navodima, zahvalnica nije dodijeljena za pomoć u organizaciji bilo kakvog koncerta, nego isključivo za doprinos promicanju vrijednosti Domovinskog rata i zaštitu digniteta hrvatskih branitelja. Svako povezivanje ovog čina s estradnim događanjima predstavlja svjesno dezinformiranje javnosti, dodala je.
Gradonačelnica je navela i da, što se tiče nagađanja o koncertu na stadionu Kantrida 2027. Grad Rijeka nije zaprimio nikakav službeni upit niti je takva tema bila predmet razgovora.
Ističe da je Grad Rijeka u intenzivnim razgovorima s resornim ministarstvom i to isključivo oko modela financiranja izgradnje novog stadiona te da se, ovisno o ishodu tih razgovora, može očekivati da na Kantridi u navedeno vrijeme neće biti moguće održavanje manifestacija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas