Podignuta optužnica protiv Ivoševića: "Čast je imati ih više nego svi HDZ-ovci i Kerumovci zajedno"

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo je u petak optužnicu protiv Bojana Ivoševića i Srđana Marinića (stranka Centar) zbog sumnje da su od lipnja do listopada prošle godine neovlašteno pristupali sustavu E-GOP i pregledavali službene dokumente.
Prema optužnici, dvojac je koristeći Ivoševićevo korisničko ime i lozinku pristupio ukupno 632 dokumenta, odnosno pismena u sustavu E-GOP.
Tužiteljstvo tvrdi da je Ivošević prestankom funkcije zamjenika gradonačelnika izgubio pravo pristupa tom sustavu jer to imaju samo ovlašteni službenici gradske uprave, a on je iskoristio okolnost da mu je kao gradskom vijećniku ostao aktivan pristup sustavu.
Za obojicu je predložena kazna od osam mjeseci zatvora uvjetno, uz rok kušnje od dvije godine.
Ivošević i Marinić odbacili su optužbe i ustvrdili da nisu počinili kazneno djelo. Ivošević tvrdi da je kao gradski vijećnik, temeljem Statuta Grada Splita, imao pravo pristupa traženim informacijama te da nije pokušavao prikriti pristup sustavu, iako je po struci informatičar i poznaje programe za skrivanje IP adrese.
Dodao je kako prijavu smatra politički motiviranom i usmjerenom na njegov progon kao oporbenog političara, povezujući to s aktualnim gradonačelnikom Tomislavom Šutom.
Ivošević kaže da je preuzeo odgovornost za korištenje računala Srđana Marinića i instalirao program za udaljeni pristup kako bi zajedno provjeravali predmete vezane uz zaštitu Marjana i bespravnu gradnju. Marinić je izjavio da je od Ivoševića tražio pomoć u pristupu dokumentima upravo zbog interesa zaštite Marjana.
Državno odvjetništvo odbacilo je takvu obranu navodeći kako je sustavu s Marinićeve adrese pristupano u kasnim noćnim i ranim jutarnjim satima, što smatra neuobičajenim za posjete prijateljima i kolegama. Tužiteljstvo zaključuje da je Marinić sa svog računala pristupao većem broju predmeta, osobito onima vezanima uz Marjan, te da je podatke koristio tijekom rasprava u Gradskom vijeću i djelovanju u Udruzi Marjan.
Ivošević je o tom slučaju pisao i na svom Facebook profilu, tvrdeći kako je riječ o politički motiviranom postupku te da mu je sustav bio dostupan kao gradskom vijećniku.
"Ljubav između mene i DORH-a sve je očitija, dok se kriminal HDZ-a i Keruma odvija pred očima javnosti, DORH je podigao već drugu optužnicu protiv mene. Čast je imati više optužnica nego svi HDZ-ovci i Kerumovci zajedno u zadnjih 20 godina", napisao je.
