Oglas

Splitski gradonačelnik

Šuta najavio veliku promjenu u Splitu

author
Hina
|
16. svi. 2026. 15:02
PXL_160526_151915460
Ivana Ivanovic/PIXSELL

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta u subotu je najavio da će na temelju zakona biti zabranjena prodaja alkoholnih pića na splitskom području od 21 sat do 6 sati ujutro zbog sigurnosti i zaštite javnog reda i mira, rekavši da će se o tim zakonskim izmjenama, koje je zatražio Grad Split, raspravljati u Saboru idućeg tjedna.

Oglas

"Po prijedlogu zakonodavca izmjena i dopuna Zakona o trgovini bit će zabrana prodaje alkohola od 21 sat do šest sati ujutro, što podrazumijeva da će svaki grad i općina imati pravo donijeti odluku o tomu i mi ćemo taj prijedlog dati u javno savjetovanje a potom na Gradskom vijeću donijeti odluku o tomu," rekao je Šuta na konferenciji novinare.

Dodao je da takve mjere imaju cilj povećanje sigurnosti građana, zaštitu javnog reda i mira te unapređenje kvalitete života u gradskim četvrtima.
"To će biti veliki iskorak za Split, a vidimo da će i ostali gradovi postupiti slično", kazao je Šuta.

Pri tomu je podsjetio kako u centru Splita posljednjih nekoliko godina postoji mnogo trgovina alkoholnih pića tzv. liquor shopova ocijenivši to neprimjerenim.

Šuta  je izrazio zadovoljstvo što su Vlada i Ministarstvo gospodarstva uvažili zahtjev Grad Splita za izmjenu Zakona o trgovini koja se odnosi reguliranje prodaje alkoholnih pića, a o kojem će se raspravljati sljedećeg tjedna u Saboru.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
alkohol prodaja alkohola tomislav šuta

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ