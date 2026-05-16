Slovenski političar potpisao da neće surađivati s Janšom, sada ga podržava na izborima

Vođa slovenske Resnice Zoran Stevanović potvrdio je da će ta stranka podržati predsjednika SDS-a Janeza Janšu kao mandatara za premijera, prenijela je u subotu slovenska agencija sta.
Oglas
Čelnik slovenskog Državnog zbora rekao je i da će u ponedjeljak priložiti potpise za kandidaturu Janeza Janše, ali da njegova stranka neće biti dio koalicije.
Kako je Zoran Stevanović također rekao u izjavi za medije, žele operativnu vladu što je prije moguće i ne žele stvarati političku krizu.
"Naši glavni uvjeti bili su da se nećemo pridružiti vladi koju vodi SDS, i to obećanje ispunjavamo", ustvrdio je Stevanović. Dodao je da će Resnica biti "žestoka oporba koja će stalno pratiti njihov rad".
Liberalna stranka Pokret sloboda (GS) odlazećeg premijera Roberta Goloba tijesno je pobijedila na parlamentarnim izborima 22. ožujka ispred konzervativaca iz Slovenske demokratske stranke (SDS) bivšeg šefa vlade Janše.
Slovenska predsjednica Nataša Pirc Musar nikome nije, nakon konzultacija s političkim strankama, dala mandat za sastav vlade jer nitko nije imao potporu većine, te je prepustila postupak izbora mandatara Državnom zboru.
U parlamentu mandatara može predložiti klub zastupnika ili deset zastupnika, a za sastavljanje vlade potrebna je većina od 46 glasova. Zastupnici bi sljedeći tjedan mogli glasati o kandidatu za premijera. U utorak istječe rok za predlaganje kandidata u drugom krugu potrage za mandatarom.
Očekuje se Janšina kandidatura, budući da je u završnoj fazi dogovora s najizglednijim partnerima u novoj vladi koju bi predvodio SDS. Za vrijeme Janšine vlade 2021. Stevanović je potpisao dokument u kojem se obvezao da stranka nikada politički neće surađivati sa strankom SDS i njezinim predsjednikom Janšom.
Na današnje pitanje što u tom kontekstu znači njegova podrška Janši kao kandidatu za premijera, Stevanović je rekao da sa svim parlamentarnim strankama surađuju potpuno isto, prenosi sta.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas