Mirjana Rakić: Posebni izaslanik za Ukrajinu? To treba biti osoba koja se zna nametnuti

Iskusna vanjskopolitička novinarka Mirjana Rakić gostovala je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarala o aktualnoj vanjskopolitičkoj situaciji, ali i premijerovom stavu da Europa treba posebnog izaslanika za Ukrajinu, (ne)suradnji predsjednika i premijera, kao i dezinformcijama.

Zaspemo u jednom svijetu, probudimo se u drugom?

“Ne možemo skoro očekivati da ćemo se uskoro probuditi u nečemu što je dobro, imam osjećaj da se približava eskalacija a kako će ona izgledati i u kojem trenutku, teško mi je predvidjeti. Trumpu nije bilo potrebno da ima 100 dana, on je krenuo odmah. Još je u najavi kampanje rekao da će biti diktator – vrlo jasna poruka da će se osvećivati. No, ne da će se osvećivati jedan dan, njegov primarni cilj je da sređuje stvari po svijetu temeljem moći i ekonomske snage iz koje ta moć izvire, svi koji nisu na toj razini s njim su protiv njega”, smatra Rakić.

Njemački mediji o Trumpovim napadima na Zelenskog: “Je li ga Putin u stanju kontrolirati?”

“Njemu je problem Europska unija jer, kao što je davno Kissinger rekao “kad zove Brisel, s kim ja zapravo razgovaram” i to je do dana današnjega. Njegova primarna ideja kad je počeo govoriti o Ukrajini je: koliko to košta? Optužio je Bidena da je imao vreću bez dna i samo prosipao novce, a jednako tako i EU-u shodno svojim mogućnostima. Europska unija mu je potpuno sa strane, kao i Zelenski, jer eto, rat se vodi na njegovom teritoriju pa će morati doći za stol. Prva faza je Putin i ako je netko dobio s ovim pregovorima u Rijadu, to je Putin. Izašao je ponovno na međunarodnu scenu, iznosi svoje stavove i tamo se na neki način najmanje govorilo o Ukrajini a više o zajedničkim interesima i suradnji Rusije i SAD-a, jer je Putin Trumpu važan i zbog Kine. Novac i kapital nemaju emocija, on se širi i pitanje je tko će sve stradati u toj priči. Što se tiče početnih razgovora oko Ukrajine koja bi dala svoje minerale a dobila američku zaštitu i naoružanje, to Trumpu više ne treba jer sve te minerale ima Rusija”, kaže Rakić.

Zašto EU čelnici nisu ranije reagirali?

“Imam osjećaj da je EU-a jedno tromo tijelo, i čak ako je nekome i palo na pamet da nešto treba poduzeti, dok to prođe sve sobe, sve referente i administraciju i dođe do nekog stola gdje se odlučuje, onda je problem tko će biti za a tko protiv. Sve ove godine nisu bili u stanju donijeti većinski sustav odlučivanja. EU-a ima ideju o sebi kao o jednoj mirnodopskoj organizaciji, i da je sve riješeno s rušenjem Berlinskog zida. Nije sve riješeno, a to je bilo jasno 2000. kad je Putin prvi put došao na vlast. On je sposoban procijeniti protivnika i sugovornika i vrlo lako je procijenio Trumpa, na koju točku treba igrat. Tu je dobio otvorena vrata i širom ruke”, kaže Rakić.

Rakić je komentirala i izjavu premijera Plenkovića koji kaže da Europska unija treba posebnog izaslanika za Ukrajinu te odgovorila misli li možda premijer na sebe.

“To bi trebala biti osoba koja se zna nametnuti. Ovo je trenutak kad su diplomatske sposobnosti u desetom planu. Morate biti puno nasilniji, agresivniji i iza sebe imati tijelo koje će jednako tako vas podržavati. Sumnjam da će se to dogoditi. Čelnica EU ide potpisivati ugovore na Barbadosu u situaciji u kojoj joj se vlastita Unija raspada. To najviše govori o njezinoj nesposobnosti”, kaže Rakić.

Suradnja predsjednika i premijera u vanjskoj politici?

Rakić se osvrnula i suradnju predsjednika i premijera u vanjskoj politici.

“Nevažno što tko o čemu misli i koristi taj “šank” rječnik. Ovo je jedna jako ozbiljan trenutak i suradnja je nužna. Nemoguće je da netko na vanjskopolitičkom planu donosi bilo kakve odluke a da oni međusobno ne znaju. Predsjednik Sabora na inauguraciju nije došao po partijskoj liniji. On je drugi čovjek u državi, da se u Hrvatskoj nešto dogodi on je taj koji će sjesti na to mjesto. To nije privatna funkcija. Upravo snaga te partijske linije podsjeća na istok, ono što se kaže “u Kremlju svi potpisuju””, govori Rakić.

Je li ovo i vrijednosni i kulturološki sukob?

“Da, i novinarstvo je važno. Novinarstvo su novinari vezani kodeksom, nekim pravilima ponašanja, provjeravanjem činjenica, a mediji su sve ostalo, razne platforme i na Muskovu, Trumpovu i Vanceovu inicijativu da sve treba biti slobodno pa će onda građani odlučivati što je istina. Na koji način da se odlučuje ako ja ne znam, na primjer, što se na tom Barbadosu događa, i sad ću ja odlučivati što je na Barbadosu. Sama činjenica da Trump optužuje Ukrajinu da je počela rat…2014. Nije Ukrajina anektirala Krim nego Rusi. Pa otud je sve krenulo”, zaključila je Rakić.

