Šef delegacije EU: Ministar financija BiH Amidžić iz Republike Srpske je kao lisica iz Ezopove basne

Iako je Vijeće ministara BiH nakon višemjesečnog otezanja u rujnu 2025. godine napokon usvojilo program reformi nužan za preuzimanje sredstava osiguranih kroz europski Plan rasta za zapadni Balkan, čiji je ukupni fond šest milijaradi eura, u BiH do sada nisu učinili ništa kako bi ta sredstva aktivirali jer nisu kandidirali niti jedan konkretni projekt.