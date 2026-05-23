Šef delegacije EU: Ministar financija BiH Amidžić iz Republike Srpske je kao lisica iz Ezopove basne

Šef delegacije Europske unije u BiH Luigi Soreca kritizirao je u subotu političare u toj zemlji, a posebice one iz Republike Srpske, zbog opstrukcija u provedbi reformi za koje je EU osigurala gotovo milijardu eura pomoći kroz nepovratna sredstva i povoljne kredite.
Iako je Vijeće ministara BiH nakon višemjesečnog otezanja u rujnu 2025. godine napokon usvojilo program reformi nužan za preuzimanje sredstava osiguranih kroz europski Plan rasta za zapadni Balkan, čiji je ukupni fond šest milijaradi eura, u BiH do sada nisu učinili ništa kako bi ta sredstva aktivirali jer nisu kandidirali niti jedan konkretni projekt.
Ministar financija BiH Srđan Amidžić, kojega je na tu dužnost postavio Milorad Dodik, ranije je ovog tjedna ocijenio kako ta sredstva ionako nisu pomoć BiH jer je riječ uglavnom o kreditima.
Soreca mu je sada odgovorio porukom kako ga podsjeća na Ezopovu basnu u kojoj lisica bezuspješno pokušava dohvatiti grožđe, a kada u tome ne uspije nezadovoljna u sebi mrmlja da je ionako vjerojatno kiselo.
"Dio Plana rasta, kojeg čine bespovratna sredstva, iznosi više od jedne trećine ukupnog godišnjeg državnog proračuna Bosne i Hercegovine. Teško je razumjeti odbacivanje ovakve potpore. Bosna i Hercegovina u ovoj fazi ostaje jedini partner sa zapadnog Balkana bez ijednog eura iz Instrumenta za reforme i rast iz Plana rasta", napisao je Soreca u kolumni.
Kakva su sredstva na raspolaganju BiH
Amidžićevo omalovažavanje značaja kredita koje idu u paketu s oko 300 milijuna bespovratne pomoći prokomentirao je kao nerazumijevanje značaja cijelog projekta čiji je cilj brža integracija šest država zapadnog Balkana u EU.
Podsjetio je kako EU kreditna sredstva nudi pod iznimno povoljnim uvjetima koji daleko premašuju uvjete bilo kojeg drugog partnera, a gospodarski rast kojega Bosna i Hercegovina može ostvariti kroz ove investicije višestruko bi premašio vrijednost samog duga.
Ti krediti imaju maksimalni rok dospijeća od 40 godina, uz velikodušno 'grace' razdoblje kojim se osigurava da otplata glavnice ne počinje prije 2034. ali pod pretpostavkom da se potrebni sporazumi finaliziraju ove godine.
"U kombinaciji s izuzetno konkurentnim kamatnim stopama, znatno nižim od onih koje nude druga tržišta i partneri, EU daje izuzetno povoljnu financijsku ponudu koju druge zemlje regije uspješno koriste za ostvarivanje pogodnosti za svoje građane", istaknuo je šef delegacije EU u BiH dodajući kako je cijeli projekt osmišljen da bude pokretač sveobuhvatne gospodarske transformacije i ubrzanja integracije u jedinstveno europsko tržište.
