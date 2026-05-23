VIDEO / Koliko je ljudi sudjelovalo na studentskom prosvjedu u Beogradu?

Podaci o broju prosvjednika MUP-a Srbije razlikuju se od podataka Arhiva javnih skupova
Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je da današnjem skupu na Slaviji prisustvuje 34.300 građana.
Naveo je da je riječ o "jednom od rijetkih prijavljenih okupljanja“, ističući da je prijava podnesena na vrijeme te da je policija poduzela sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti.
Prema njegovim riječima, zabilježen je jedan napad na novinara te je u tijeku potraga za osobama koje su sudjelovale u napadu, dok većih incidenata nije bilo.
"Pozivamo sve sudionike javnog okupljanja da se pridržavaju zakona i propisa kako bi policija mogla poduzeti sve potrebne mjere i radnje“, rekao je Vasiljević, dodajući da se nada da će i razilaženje proći bez incidenata.
Arhiv javnih skupova: više od 100 tisuća ljudi
Istaknuo je da policija prati dolazak građana još od prijepodnevnih sati te da su njihove procjene "vrlo precizne i objektivne“, uz napomenu da je na prostoru prisutna velika fluktuacija ljudi, javlja N1 Srbija.
Snimci ukazuju da će današnji skup na Slaviji biti u rangu najvećih studentskih do sada. Procena mase preko 100k ljudi je zahtevna i podatke nećemo objavljivati večeras. Upozoravamo javnost na očekivane dezinformacije i umanjivanje brojki od strane policije i režimskih medija.— Arhiv javnih skupova (@javniskupovi) May 23, 2026
S druge strane, Arhiv javnih skupova objavio je da snimke današnjeg studentskog skupa na Trgu Slavija pokazuju da će biti "u rangu najvećih studentskih okupljanja dosad“.
"Procjena mase veće od 100 tisuća ljudi je zahtjevna i podatke nećemo objavljivati večeras“, poručili su iz Arhiva javnih skupova.
