Oglas

RAŠOMON U SRBIJI

VIDEO / Koliko je ljudi sudjelovalo na studentskom prosvjedu u Beogradu?

author
N1 Info
|
23. svi. 2026. 19:21
Nova.rs
Nova.rs

Podaci o broju prosvjednika MUP-a Srbije razlikuju se od podataka Arhiva javnih skupova

Oglas

Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je da današnjem skupu na Slaviji prisustvuje 34.300 građana.

Naveo je da je riječ o "jednom od rijetkih prijavljenih okupljanja“, ističući da je prijava podnesena na vrijeme te da je policija poduzela sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti.

Prema njegovim riječima, zabilježen je jedan napad na novinara te je u tijeku potraga za osobama koje su sudjelovale u napadu, dok većih incidenata nije bilo.

"Pozivamo sve sudionike javnog okupljanja da se pridržavaju zakona i propisa kako bi policija mogla poduzeti sve potrebne mjere i radnje“, rekao je Vasiljević, dodajući da se nada da će i razilaženje proći bez incidenata.

Arhiv javnih skupova: više od 100 tisuća ljudi

Istaknuo je da policija prati dolazak građana još od prijepodnevnih sati te da su njihove procjene "vrlo precizne i objektivne“, uz napomenu da je na prostoru prisutna velika fluktuacija ljudi, javlja N1 Srbija.

S druge strane, Arhiv javnih skupova objavio je da snimke današnjeg studentskog skupa na Trgu Slavija pokazuju da će biti "u rangu najvećih studentskih okupljanja dosad“.

"Procjena mase veće od 100 tisuća ljudi je zahtjevna i podatke nećemo objavljivati večeras“, poručili su iz Arhiva javnih skupova.

Teme
arhiv javnih skupova mup srbije prosvjed srbija studentski prosvjedi studentski prosvjedi u srbiji
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ