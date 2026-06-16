INCIDENT NA MORU
Mornari s ruske fregate ispalili hice upozorenja prema jahti u La Mancheu
Mornari na ruskoj fregati ispalili su hice upozorenja prema civilnoj jahti koja im se približila u La Mancheu, rekao je izvor upoznat s incidentom.
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Britansko Ministarstvo obrane zasad nije komentiralo događaj. Prema riječima izvora, koji je želio ostati anoniman, u incident je bila uključena ruska fregata Admiral Grigorovich.
U nedjelju su britanski komandosi u La Mancheu presreli i preuzeli kontrolu nad ruskim tankerom iz takozvane 'flote u sjeni', koji je pod međunarodnim sankcijama. Bila je to prva operacija usmjerena na ometanje prihoda od izvoza nafte kojima se financira ruski rat u Ukrajini.
U zasebnom priopćenju objavljenom u ponedjeljak britanska mornarica navela je da su dva britanska broda pratila fregatu Admiral Grigorovich u La Mancheu, zapadno od francuskog grada Bresta.
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