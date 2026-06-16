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INCIDENT NA MORU

Mornari s ruske fregate ispalili hice upozorenja prema jahti u La Mancheu

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Hina
|
16. lip. 2026. 17:49
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Tanker
ISHARA S. KODIKARA / AFP

Mornari na ruskoj fregati ispalili su hice upozorenja prema civilnoj jahti koja im se približila u La Mancheu, rekao je izvor upoznat s incidentom.

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Britansko Ministarstvo obrane zasad nije komentiralo događaj. Prema riječima izvora, koji je želio ostati anoniman, u incident je bila uključena ruska fregata Admiral Grigorovich.

U nedjelju su britanski komandosi u La Mancheu presreli i preuzeli kontrolu nad ruskim tankerom iz takozvane 'flote u sjeni', koji je pod međunarodnim sankcijama. Bila je to prva operacija usmjerena na ometanje prihoda od izvoza nafte kojima se financira ruski rat u Ukrajini.

U zasebnom priopćenju objavljenom u ponedjeljak britanska mornarica navela je da su dva britanska broda pratila fregatu Admiral Grigorovich u La Mancheu, zapadno od francuskog grada Bresta.

Teme
admiral grigorovich la manche pucnjava rusija

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