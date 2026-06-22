Moskva opet meta: Oboreno gotovo 60 dronova usmjerenih prema ruskoj prijestolnici

Aerodromi Šeremetjevo, Domodjedovo i Vnukovo, kao i Žukovski u blizini prijestolnice, obustavili su letove, iako su letovi kasnije nastavljeni, tijelo za nadzor zračnog prometa izjavilo je odvojeno. Ukupno su ruske obrambene snage oborile 301 dron tijekom noći, javljaju lokalne novinske agencije, pozivajući se na ministarstvo obrane. Taj broj uključuje područja pod ruskom okupacijom.