UŽAS U TURSKOJ

Najmanje 16 ozlijeđenih u pucnjavi u srednjoj školi, napadač se ubio

N1 Info
14. tra. 2026. 11:08
pecial force security surrounding a school in southeastern Turkey(Photo by Handout / DHA (Demiroren News Agency) / AFP) / Turkey OUT / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / DHA (Demiroren News Agency) "
Tinejdžer je otvorio vatru u školi i ranio najmanje 16 ljudi, uključujući učenike i nastavnike, u jugoistočnoj turskoj pokrajini Sanliurfa, a potom je počinio samoubojstvo, rekao je guverner Hasan Sildak novinarima u utorak, a prenose novinske agencije.

Bivši učenik (19) pucao je iz puške na učenike i nastavnike u srednjoj školi. Ozlijeđeni su hitno prevezeni u bolnicu u okrugu Siverek, rekao je Sildak. Dvanaest ranjenih još je uvijek u bolnici.

Motiv pucnjave još nije jasan.

Mladić je ušao u školu u okrugu Siverek u pokrajini Sanliurfa naoružan sačmaricom rano u utorak i nasumično pucao, izvijestila je novinska agencija Demiroeren.

Osumnjičenik se najprije skrivao unutar škole i odbijao se predati unatoč pozivima policije, navodi se u izvješću, a onda je počinio samoubojstvo, dodao je Sildak.

