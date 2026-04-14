Najmanje 16 ozlijeđenih u pucnjavi u srednjoj školi, napadač se ubio

Tinejdžer je otvorio vatru u školi i ranio najmanje 16 ljudi, uključujući učenike i nastavnike, u jugoistočnoj turskoj pokrajini Sanliurfa, a potom je počinio samoubojstvo, rekao je guverner Hasan Sildak novinarima u utorak, a prenose novinske agencije.
Bivši učenik (19) pucao je iz puške na učenike i nastavnike u srednjoj školi. Ozlijeđeni su hitno prevezeni u bolnicu u okrugu Siverek, rekao je Sildak. Dvanaest ranjenih još je uvijek u bolnici.
Motiv pucnjave još nije jasan.
Mladić je ušao u školu u okrugu Siverek u pokrajini Sanliurfa naoružan sačmaricom rano u utorak i nasumično pucao, izvijestila je novinska agencija Demiroeren.
Osumnjičenik se najprije skrivao unutar škole i odbijao se predati unatoč pozivima policije, navodi se u izvješću, a onda je počinio samoubojstvo, dodao je Sildak.
