Nakon ukrajinskih napada prestala raditi rafinerija kod Volgograda

Guverner Volgogradske oblasti Andrej Bočarov je rekao da je 48-godišnjak ubijen šrapnelom te da je požar izbio u industrijskom području u okrugu Krasnoarmejsk grada Volgograda, koji se nekoć zvao Staljingrad. U okrugu se nalazi volgogradska rafinerija koju je Ukrajina u više navrata napadala.