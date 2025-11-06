Nakon ukrajinskih napada prestala raditi rafinerija kod Volgograda

Velika rafinerija nafte tvrtke Lukoil u ruskom Volgogradu prestala je s radom nakon što je pogođena ukrajinskim bespilotnim letjelicama, rekla su tri izvora upućena u događaj u četvrtak.
Ukrajina posljednjih nekoliko mjeseci napada ruske naftne rafinerije, skladišta i naftovode, a ukrajinska energetska infrastruktura je također bila česta meta ruskih napada u ratu koji se približava svojoj četvrtoj godini.
Izvori su rekli da su tijekom napada oštećene glavna jedinica za preradu CDU-5 s kapacitetom od 9100 tona, odnosno 66.700 barela dnevno, što predstavlja petinu ukupnog kapaciteta rafinerije. Također, oštećeno je postrojenje za hidrokreking s kapacitetom od 11.000 tona dnevno.
Lukoil nije odgovorio na zahtjev za komentarom.
"Rafinerija je zaustavljena. CDU-5 je gorio, djelomično je oštećen hidrokreker", rekao je jedan od izvora, koji je pristao govoriti pod uvjetom da ostane anoniman.
Volgogradska rafinerija je 2024. preradila 13.7 milijuna tona nafte ili 5.1 posto ukupnog volumena obrađenog u ruskim rafinerijama.
Ukrajina je Rusiju napala s najmanje 75 dronova u četvrtak te izazvala požar u industrijskom području južnog grada Volgograda, pri čemu je poginula najmanje jedna osoba te su otkazni deseci letova diljem zemlje, kazali su ruski dužnosnici.
Guverner Volgogradske oblasti Andrej Bočarov je rekao da je 48-godišnjak ubijen šrapnelom te da je požar izbio u industrijskom području u okrugu Krasnoarmejsk grada Volgograda, koji se nekoć zvao Staljingrad. U okrugu se nalazi volgogradska rafinerija koju je Ukrajina u više navrata napadala.
