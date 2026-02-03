Oglas

tenzije oko Grenlanda

NATO priprema vojnu misiju 'Arktička straža'

Hina
03. velj. 2026. 19:04
Ozan KOSE / AFP

NATO je počeo vojno planiranje misije Arktička straža, rekao je u utorak glasnogovornik vojnog zapovjedništva saveza (SHAPE), u jeku napetosti između SAD-a i europskih saveznika oko Grenlanda.

Opetovane izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa o tome da želi preuzeti Grenland, uz optužbe da europske članice nisu uspjele adekvatno osigurati taj veliki arktički otok od Rusije ili Kine, izazvale su spor s Kopenhagenom oko tog danskog prekomorskog teritorija te potaknule napetosti unutar NATO-a.

„U tijeku je planiranje aktivnosti NATO-a za misiju pojačane budnosti Arktička straža”, rekao je pukovnik Martin O'Donnell, glasnogovornik Vrhovnog zapovjedništva savezničkih snaga u Europi, potvrdivši time izvješće njemačkog časopisa Spiegel.

Odbio je iznijeti pojedinosti budući da je planiranje tek počelo.

Nakon susreta s Trumpom u Davosu u siječnju, glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je da su razgovarali o tome na koji bi način saveznici unutar NATO-a mogli zajednički raditi na osiguravanju arktičke sigurnosti, što ne uključuje samo Grenland nego i sedam država članica NATO-a koje imaju teritorij na Arktiku.

Zasad nije jasno hoće li ministri obrane NATO-a raspravljati o toj temi na sastanku 12. veljače u Bruxellesu.

Prema pravilima Sjevernoatlantskog pakta, vrhovni zapovjednik savezničkih snaga za Europu, američki general Alexus Grynkewich, ima ovlasti planirati i provoditi „aktivnosti pojačane budnosti” bez potrebe za jednoglasnim odobrenjem saveznika.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

